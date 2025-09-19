颱風米塔強度略增　預估19日晚登陸廣東

快訊

中央社／ 台北19日電

中國中央氣象台今天上午9時發布颱風快訊指出，颱風米塔持續向西偏北方向移動，強度略有增強，預估今天晚上在廣東汕尾至深圳一帶沿海登陸。

中央氣象台19日上午9時颱風快訊指出，米塔位置距離廣東汕尾東南方向約65公里處，將以每小時10至15公里速度向西偏北方向移動，強度略有增強。

中央氣象台19日上午8時天氣提醒指出，推估米塔將於今天晚上在廣東汕尾至深圳一帶沿海登陸（23至28公尺／秒，9-10級），為熱帶風暴級或強熱帶風暴級（相當於台灣颱風分級輕度颱風），登陸後往偏西方向移動，強度逐漸減弱。

預計未來3天，華南地區受到米塔影響將有強風雨，中央氣象台19日上午6時持續發布颱風藍色預警，提醒民眾關注當地氣象部門發布的最新預警資訊，做好防颱措施。

廣東 風暴 米塔颱風

