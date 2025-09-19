颱風米塔強度略增　預估19日晚登陸廣東

小便狀況暗藏健康訊息，要時刻留神！大陸浙江有男孩尿尿後忘記沖廁所，沒想到媽媽眼尖一看馬桶情況發現不對勁，連忙帶兒子到醫院檢查，結果發現兒子確診尿毒症，繼而驚覺一家三口都有罕見遺傳病。最終兒子要接受腎移植手術，媽媽則要持續洗腎，等候合適腎臟移植。

