打擊電信網絡詐騙 陸倡議組國際聯盟

全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會打擊跨國犯罪形勢與對策分論壇18日在江蘇省連雲港市舉辦。中新社報導，中方倡議相關國家和地區共同建立國際打擊電信網絡詐騙聯盟，推動各方和國際社會攜手應對電信網絡詐騙犯罪治理問題。

報導稱，本次分論壇以「攜手打擊跨國犯罪，共同維護全球公共安全」為主題。中國公安部在論壇上分享中方攜手各方打擊跨國電信網絡詐騙犯罪取得的積極進展，特別是近年來中方先後與西班牙、阿拉伯聯合大公國、緬甸、印尼、菲律賓、寮國、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。

中方指出，當前刑事犯罪結構發生重大變化，傳統犯罪加快向網上蔓延變異，以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪已成為世界公害和全球性打擊治理難題。各國執法部門應進一步強化國際執法合作、完善辦案協作機制、健全全球打擊治理體系。 分論壇期間，與會各方充分交流打擊跨國犯罪的現狀、經驗及舉措，特別是圍繞「電信網絡詐騙犯罪打防對策」「深化國際執法安全合作、共同打擊跨國犯罪」「建立國際打擊電信網絡詐騙聯盟」等議題深入交換了意見。分論壇發出《聯合打擊治理電信網絡詐騙犯罪倡議書》，得到與會嘉賓積極響應。