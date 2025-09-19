免簽入境大陸 年比升52.1%

據中新社報導，18日在江蘇連雲港舉行的全球公共安全合作論壇2025年大會，大陸官方在移民管理合作分論壇上透露，今年1至8月，中國邊檢機關累計查驗出入境人員4.6億人次，較去年同期成長14.9%。

其中，大陸居民2.2億人次、港澳台居民1.8億人次，分較去年同期上升15.4%、11.2%；外國人5,126.8萬人次，增幅達27.8%，其中免簽入境外國人1,589萬人次，占入境外國人62.1%，年比上升52.1%。

報導稱，1至8月，中國邊檢機關累計查驗出入境交通運輸工具2,448.2萬（列、艘、輛）次，年比上升16.2%，其中飛機66.2萬架次、列車7.1萬列次、船舶29.4萬艘次、機動車2,345.2萬輛次，年比分別上升17.1%、4.9%、3.8%、16.4%。

中新社指出，今年以來，隨著不斷擴大開放，越來越多的中國公民走出國門、走向世界，更多外國人來華商貿、旅遊、工作、學習和生活，出入境人員持續增長。

為促進中外人員往來和合作交流，中國國家移民管理局出台一系列便利外籍人員來華和服務保障中國公民出入境管理措施，同時部署全國邊檢機關在各口岸現場備足執勤警力、開足查驗通道，確保口岸通關高效順暢。