上海迪士尼樂園聯名泡泡瑪特 達菲「七寶」盲盒上架秒賣光

「IP祖師爺」迪士尼，盯上了行業新秀泡泡瑪特的蛋糕。上海迪士尼與泡泡瑪特，聯合推出「達菲和朋友們故事書系列」盲盒產品，單價人民幣88元（新台幣360元），端盒共7個價格為人民幣616元（新台幣2,525元）。16日晚間10時與17日上午10時，達菲系列盲盒新品分別在泡泡瑪特小程序，與上海迪士尼樂園官方淘寶店鋪開售，兩個平台的新品一經開售立刻賣光。

截至18日下午2時，得物app上，原價人民幣88元的達菲系列盲盒新品中的可琦安款，二手成交價已人民幣達299元（新台幣1,225元）。端盒的二手成交價則高達人民幣1,389元（新台幣5,694元），較人民幣616元的原價溢價超2倍。同時，星黛露、玲娜貝兒與隱藏款米奇的標價分別為人民幣208元、202元與574元（新台幣852元、828元、2,353元），較人民幣88元的原價，溢價在2.3到6.5倍。

時代財經報導，此次迪士尼選擇與擁有Labubu等全球「新星」的泡泡瑪特合作，被看作是一個突破。有潮玩行業人士表示：「這也是看中了泡泡瑪特的品牌影響力。」

迪士尼人氣IP「達菲和朋友們」（下稱「達菲系列」），由達菲、雪麗玫、傑拉多尼、星黛露、可琦安、奧樂米拉與玲娜貝兒七個動物角色組成，也被粉絲們稱為「七寶」。其中，粉紅色小狐狸玲娜貝兒是達菲系列在大陸市場的「頂流」。

本次達菲系列盲盒產品，僅有三個通路銷售，透過泡泡瑪特小程序到店取預約，僅在泡泡瑪特上海迪士尼小鎮店提貨；在上海迪士尼樂園官方淘寶店鋪購買，一人限購兩盒；以及透過上海迪士尼度假區「特選商品園內購買名額抽籤」的方式發售。

每年9月，是上海迪士尼度假區的「達菲月」。在「達菲月」，樂園會推出各類以達菲系列為主角的場置、演出活動、主題產品，乃至與外部消費品牌的聯名。

今年9月以來，達菲系列先後與日用品牌滴露和牛奶品牌特侖蘇進行品牌聯名。但達菲系列IP與其他品牌合作開發盲盒產品的舉動，並不常見。

相較於米老鼠、迪士尼公主、草莓熊等IP與外部合作商的頻繁授權，達菲系列一直是迪士尼「壓箱底」級別的IP，此前並未對外開放潮玩產品授權。這也被不少達菲系列的粉絲視作保護達菲系列「身價」的方式。

由於本次新品發售線下取貨只在泡泡瑪特迪士尼小鎮店，也催生出了相應的跑腿業務。目前閒魚app上，多個帳號發佈了達菲系列盲盒新品的代取服務，標價在人民幣20到30元。

近年來，迪士尼先後與泡泡瑪特、名創優品、52TOYS等潮玩零售品牌進行了IP授權合作，布局時下熱門的盲盒、卡牌與搪膠毛絨玩具產品。

行業人士透露，迪士尼樂園的IP合作與迪士尼常規IP授權分屬不同部門。區別於對外授權後產品便進入被授權方銷售通路的米老鼠、草莓熊等經典IP，本次達菲系列雖然對外開放了產品授權，但迪士尼仍掌握了授權產品的主要銷售通路。

作為迪士尼旗下少見的沒有動畫作品、主要靠角色設定與樂園人偶互動獲得高人氣的IP，達菲系列有忠實的粉絲群體。不少粉絲會集齊達菲系列各個款式的毛絨玩偶，並將迪士尼不對外開放達菲系列的產品授權，視作保護達菲系列「身價」的方式。

然而，對於過去一年IP授權消費品年零售額高達620億美元的迪士尼而言，達菲系列的商業價值或許很難被忽視，據上海迪士尼度假區9月初對外公布的數據，目前達菲系列已經是亞洲的迪士尼樂園中最暢銷的品牌系列之一，全球商品年銷售額突破5億美元。

而過去數年，迪士尼自研的達菲系列周邊產品，主要為毛絨玩偶，在盲盒等熱門品類上尚未有深入布局與突出表現。