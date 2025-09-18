陸電影「731」上映首日開紅盤 陸口碑卻呈兩極化挨轟「對不起歷史」

中國抗戰電影「731」今天正式上映，首日票房開出紅盤，晚上已突破人民幣3億元。不過這部「主旋律」電影卻在網路引發兩極評價，給好評的觀眾稱讚尺度寬、還原歷史真相；給差評的則批導演水準差，敘事淩亂，拍出網劇的質感，對不起歷史。

「731」原定7月31日上檔，其後不明原因延期至「九一八事變」94週年上映。話題十足加上官方宣傳，首日預售場次已經超過23.6萬場，打破中國影史上映首日場次紀錄；想看人數突破446萬人，也打破平台紀錄。

「731」預售票房就突破人民幣1億元（約新台幣4.24億元）。根據「貓眼專業版」即時票房數據，下午近2時突破2億元，超越另一部抗戰電影「南京照相館」的首日票房紀錄；截至晚上8時，更突破3億元大關，票房占比高達97%。

不過在「豆瓣電影」的首日影評，已看過觀眾對「731」的評價呈現兩極。給出四星和五星的網友表示，電影尺度非常大，是國產電影一大進步，還原歷史揭露真相，而且片尾字幕的紀錄片是一大亮點。

但更多的是給出一星與二星差評的網友，他們批評「731」導演水準太差，敘事淩亂，拍出了網劇的粗糙質感，「更像綁定仇恨和愛國情緒的越獄輕喜劇」；有人直言「沒能力就不要碰這個題材」，還有人提到，看電影時，觀眾笑聲不斷。

在微博相關話題討論區，「731」負評明顯更多，網友轟題材好被拍到爛，「這部電影對不起歷史」；但也有不少小粉紅發文挺「731」，反指上映首日就急著大肆批評的人是「精日」。面對口碑兩極引發爭論，有大陸網友嘆「看個電影就愛國了，不看就是不愛國了」。

根據官方資料，「731」是由中共山東省委宣傳部、吉林省委宣傳部、黑龍江省委宣傳部、哈爾濱市委宣傳部、青島市委宣傳部聯合製作，長春電影集團等聯合出品。影片以日軍731部隊在東北進行的細菌實驗為背景，透過一個小人物的曲折命運，揭露731部隊的罪行。