颱風米塔預計19日登陸廣東 將有強風暴雨

中國中央氣象台通報，颱風米塔已於下午2時生成，預計強度會逐漸增強，並於明日下午至晚上在廣東沿海登陸。預計19至20日廣東將有強風及暴雨，當局已啟動防汛防颱風四級應急響應。廣東惠州市部分地區明將停課。

中國中央氣象台通報，今日下午2時，米塔（中國稱米娜）中心位於距離廣東省汕尾市東南方向約435公里的海面上，中心附近最大風力8級。預計米塔將以每小時15至20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並向廣東中東部一帶沿海靠近。

根據通報，米塔預計19日下午至晚上在廣東惠來至台山一帶沿海登陸，登陸後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。

受其影響，預計19日至20日廣東將有暴雨到大暴雨、局部有特大暴雨，廣東東部沿海局部地區雨量可達250至400毫米。主要降雨時段在19日白天至20日夜間。珠江口、廣東中東部沿海、南海東北部的部分海域風力有8至10級，陣風11至12級。

氣象專家提醒，颱風在登陸前不排除快速增強的可能，廣東、福建東南部等地發生山洪、地質災害、中小河流洪水等暴雨次生災害氣象風險較高。

界面新聞報導，中國國家防汛抗旱總指揮部下午5時針對廣東啓動防汛防颱風四級應急響應。中國水利部下午4時針對廣東、福建2省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，要求地方水利部門和相關流域管理機構密切監視颱風移動路徑，強化雨水情監測預報和會商研判。

另據「惠州發布」消息，受颱風天氣影響，惠州市惠陽、惠東、大亞灣三個區縣發布19日停課通知。