價值逾2.36億！香港65公斤黃金竊盜案 警方跟進處理
香港一家黃金及珠寶首飾加工場昨天凌晨發生竊盜案，價值港幣5900萬元（新台幣2.36億元）的65公斤黃金被盜走，但工場員工到了早上才報案，警方正調查盜竊動機，並了解工場為何遲至早上才報案。
綜合無綫電視及大公報的報導，遇竊工場位於九龍紅磡，工場一名女職員昨天早上11時許報警，表示凌晨5時半有人進入工場拿走一批金條、金磚及金粉，共重65公斤，約值5900萬元；他們同時拿走約兩萬元（新台幣7.7萬元）現金。
報導引述消息指出，這起竊盜案涉及工場一名股東，他帶同16人犯案，期間使用了工場的鎖匙並輸入密碼，順利進入工場及存放黃金的地方。
據報導，警方正調查犯案動機，以及職員相隔多久才報警；案件暫列作盜竊案處理。
