揭日軍細菌戰…陸電影「731」九一八事變94周年上映 首日票房已破8億

今天是日軍侵略中國東北的「九一八事變」94周年，大陸電影「731」特意定檔同日上映，該片以侵華日軍731部隊實施細菌戰為題材，宣傳詞打出「絕不遺忘」、「銘記歷史，勿忘國恥」，讓該片登上大陸影史單片單日總場次冠軍、首映日總場次冠軍，截至18日下午約2點，票房已突破2億人民幣（約8.48億台幣）。

《界面新聞》報導，據電影票房網站「貓眼」數據，截至18日上午9點18分，電影「731」上映首日綜合票房達1.3億元（人民幣，單位下同），單日場次已超25.7萬場，超過「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2），成為大陸影史單日場次冠軍，同時也是首映日總場次冠軍。

據「燈塔專業版」數據，截至18日下午1點58分，票房已突破2億元。累計觀影人次達541萬人。

電影「731」片長125分鐘，據報導，大陸多地影院的排片表顯示，該片首場放映時間特意選在當日上午9時18分，並有「警鐘長鳴」的備註。

《新華社》報導，侵華日軍在二戰中建立起覆蓋亞洲多國的細菌戰作戰體系，位於哈爾濱市平房區的731部隊以「防疫給水」為名，秘密研製細菌武器，開展人體實驗，是日本策劃、組織和實施細菌戰的大本營。

報導指出，電影「731」以平民視角揭露了侵華日軍的反人類暴行，包含小販王永章等人被強行抓進731部隊「特設監獄」，受侵華日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾欺騙，遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨。

《黑龍江日報》報導，電影「731」由黑龍江省委宣傳部、山東省委宣傳部、吉林省委宣傳部、哈爾濱市委宣傳部、青島市委宣傳部聯合製作，長春電影集團、哈爾濱市演藝影視集團等聯合出品。

該片於9月17日在大陸黑龍江省哈爾濱市舉行全球首映活動，黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤，黑龍江省政協主席藍紹敏等出席。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民表示，731部隊的罪行是人類歷史上極其黑暗的一頁，在戰時處於絕密，戰後被極力掩蓋，許多史實至今仍未完全披露，希望通過這部電影讓更多人知道731暴行。

電影「731」導演趙林山說，團隊參考了大量真實史料，希望通過藝術形式傳遞歷史責任，凝聚和平力量。