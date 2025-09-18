應對電信網路詐騙犯罪 陸倡議建立「國際反詐聯盟」

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會17日在江蘇連雲港市舉行，大陸公安部部長王小洪出席大會並致詞。（新華社）
由大陸「中國友誼促進會」主辦的「全球公共安全合作論壇（連雲港）2025年大會」，17日在江蘇連雲港開幕，大陸公安部部長王小洪出席並致詞；於18日舉行的「打擊跨國犯罪」分論壇中，陸方更倡議相關國家、地區，共同建立「國際反詐聯盟」，以因應電信網路詐騙犯罪治理問題。

據人民日報客戶端18日報導，該分論壇除了有30個國家和地區的警務部門負責人和代表，還有國際刑警組織、聯合國毒品和犯罪問題辦公室、瀾滄江—湄公河綜合執法安全合作中心等國際組織官員，以及大陸的公安機關、公安院校的民警代表、專家學者約100人參會。分論壇由中國刑事警察學院主辦。

其中，大陸公安部有關負責人，在分論壇中介紹陸方與各方合作，打擊跨國電信網路詐騙犯罪取得的積極進展，近年先後與西班牙、阿聯、緬甸、印尼、菲律賓、寮國、泰國、柬埔寨等國開展執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人歸案。

另外，陸方倡議相關國家和地區共同建立「國際反詐聯盟」，推動各方和國際社會，攜手應對電信網路詐騙犯罪治理問題，建構相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。該分論壇並發出《聯合打擊治理電信網路詐騙犯罪倡議書》，得到與會者積極響應。

