陸國安部長提網路五大國安風險 稱要「堅決防範政治滲透風險」

大陸國家安全部部長陳一新近日在《中國網信》雜誌撰文稱，網路空間大國博弈日趨激烈，網路安全風險挑戰日益突出，成為影響大陸國家安全的重大變量。他並提出中國須防範化解的五大網路安全重大風險挑戰：外部遏壓、政治滲透、暴恐傳播、網絡攻擊、間諜竊密。

陳一新說，「網路安全和信息化事關黨的長期執政，事關國家長治久安，事關經濟社會發展和人民群眾福祉，過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。」

他強調，把握維護國家網路安全的根本保證，必須旗幟鮮明、毫不動搖堅持「黨管互聯網」。而要維護網路安全，首先要知道風險在哪裡，是什麼樣的風險，什麼時候發生風險，「感知網絡安全態勢，是最基本最基礎的工作。」

陳一新表示，網路安全的本質在對抗，對抗的本質在攻防兩端能力較量，要做到「魔高一尺、道高一丈」。他並提出中國須防範的五大網路國安風險：

一、外部遏壓風險。陳一新說，網路空間已成為大國戰略博弈的新高地、信息化條件下的新戰場。個別國家利用先發優勢大搞網路霸權，以出口管制、技術封鎖等措施打壓中國網路科技產業，以聯盟圍堵、規則壟斷等手段遏阻中國網路空間國際合作，構成中國網路安全的最大外部風險源。

他強調，必須堅決反對個別國家將互聯網作為維護霸權的工具，健全完善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制，積極參與全球網路空間治理，全力維護國家網路空間主權與話語權，打好網路領域反霸權總體戰。

二、政治滲透風險。陳一新指出，截至2025年6月，中國網民規模已達11.23億人，互聯網普及率達79.7%。各種敵對勢力把網路空間當作對中國滲透、破壞、顛覆的主要管道；濫用區塊鏈、生成式人工智能等新技術開展認知戰、輿論戰，以「AI水軍」、深度偽造等手段炮製政治謠言和有害資訊，妄圖在中國實施「數字顏色革命」。

陳一新表示，必須堅持把捍衛國家政治安全擺在首位，嚴厲打擊網路空間各類危害國家安全的活動，堅決打贏網路意識形態鬥爭。要網上、網下相結合，對外築起維護政治安全的鋼鐵長城，對內鏟除影響政治安全的土壤條件，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

三、暴恐傳播風險。陳一新稱，長期以來，「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義、極端主義）將互聯網作為活動策劃、人員招募的重要平台，利用加密通信、暗網等技術管道，隱秘傳播暴恐音視頻和極端思想。隨著全球地緣衝突加劇，一些恐怖勢力在動盪地區趁亂坐大成勢，中國面臨的輸入性暴恐風險不斷上升。

陳一新強調，必須時刻繃緊網路反恐怖鬥爭這根弦，強化網路內容監管和技術防範，不斷提升對恐怖主義、極端主義內容的發現處置能力，嚴防境外恐怖主義活動向境內延伸，嚴防暴恐極端思想向境內滲透倒灌。

四、網路攻擊風險。陳一新稱，個別國家作為全世界最大的「黑客帝國」，動用其龐大的網路武器庫，對中國關鍵信息基礎設施持續進行體系化、平台化攻擊，大肆開展入侵控制、數據竊取、篡改破壞等網路攻擊活動。攻擊目標涵蓋黨政機關、國防科研、能源交通、金融電信、先進製造等重點領域行業，嚴重威脅中國家主權、安全、發展利益和公民、機構信息安全。

陳一新表示，必須持續強化關鍵信息基礎設施安全防護，加大核心技術自主研發力度，加強對網路攻擊的發現溯源反制，提升風險管理、縱深防禦、應急恢復等能力。

五、間諜竊密風險。陳一新指出，境外間諜情報機關慣於通過網絡管道實施勾連竊密，通過身分偽裝、情感滲透、利益誘惑等手段拉攏策反境內人員，長期潛伏、持續竊取國家秘密、關鍵技術與敏感數據，近年來更變本加厲，公開在社交媒體上發布間諜招募影片，加強對中國情報力量布建，呈現方式公開化、手段直接化、目標精準化等新特點。

陳一新提出，必須持續加強網路反間諜鬥爭體系和能力建設，深入開展反間諜專項行動，依法打擊各類網路間諜行為，壓實國家機關、人民團體、企事業組織和其他社會組織的反間諜安全防範主體責任，構建全社會反間防諜的立體防護網。

陳一新最後呼籲，中國要增強網路安全防禦能力和威懾能力，建設一批適應重大鬥爭需要、有力抗衡主要對手的網路安全實戰團隊，努力掌握網路防禦的主動權。包括加強高素質網路安全實戰人才的培養、儲備和保障力度，同時以AI引領科研範式變革，超前布局重大科技項目，搶占網路安全技術制高點。