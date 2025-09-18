封口竟能直接扭開！上海景點驚見不明飲料 疑攤販回收空瓶再灌裝販售

近日，中國多名網友在社交平台發文，稱在上海野生動物園門口購買到攤販售賣的疑似假冒飲料，瓶身磨損、封口可直接擰開，甚至有異味和沉澱物，懷疑攤販撿拾空瓶私自灌裝後售賣。網友紛紛提醒遊客「避坑」，相關事件引發關注。當地城管部門已介入處理，但問題尚未完全解決。

9月16日上午，陸媒《極目新聞》記者來到上海地鐵16號線野生動物園站2號出口附近的公車站，發現一名約70歲的老人正在擺攤售賣飲料、礦泉水和遮陽帽。

記者以16元(約新台幣68元)購買一瓶礦泉水及三瓶飲料（百事可樂、可口可樂、東方樹葉），卻發現四瓶飲品均有異常：瓶身磨損嚴重，封口未完全密封且有開封痕跡，部分瓶內出現固體沉澱物。百事可樂色澤偏淺、香精味濃；小瓶可口可樂呈淺黃綠色、帶酸腥味；東方樹葉瓶身鼓脹、液體渾濁；礦泉水瓶身標注「酒店供應」，與正規產品差異明顯。

記者當場向老人交涉，對方堅稱飲品為「全新未拆封」，並稱「很多人買過」，拒絕退換貨。

據附近其他攤販透露，該老人長期在野生動物園門口及地鐵站附近擺攤，售賣疑似假冒飲料，已有多名遊客上當。執法人員曾多次整治，但老人態度強硬，甚至躺地撒潑，管理成效有限。動物園門口保安也向記者表示，該老人是「慣犯」，常流竄於地鐵口與園區門口，售賣疑似用自來水或河水灌裝的「假水」。保安只能通過喇叭或口頭提醒遊客謹慎購買。

記者向上海野生動物園求證，客服人員確認此事屬實，並表示此前已向城管部門反映，但問題尚未徹底解決。屬地城管部門回應稱，老人擺攤屬於違規佔道經營，已多次勸阻，但假冒飲料的問題不在其執法範圍內。針對記者反映的情況，城管部門已派員前往調查處理。

文章授權轉載自《香港01》