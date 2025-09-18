快訊

出生237天化作大體老師 陸父母捐兒遺體供研究：給其他孩子留希望

香港01／ 撰文：林芷瑩
喜樂生前特別愛笑。（微信公眾號＠浙大兒院）
喜樂生前特別愛笑。（微信公眾號＠浙大兒院）

9月12日下午4時48分，浙江大學醫學院附屬兒童醫院的深切治療部，出生僅237天的喜樂（化名）離開了人間。在生命的終點，其父母決定讓兒子化作「大體老師」，將遺體捐獻給杭州醫學院，供兒童疾病研究，為其他孩子留下希望。

浙江大學醫學院附屬兒童醫院介紹，喜樂今年1月18日出生，卻因病多數日子在病床上度過。喜樂媽媽是一名護士，原本想將兒子的器官捐贈幫助其他孩子，但因兒子病重太久，內臟器官衰竭而未能實現，最終決定讓兒子化作大體老師，「就算救不了當下，也要給後來的孩子留希望」。

浙大兒院CICU主任施珊珊憶述，喜樂患有完全性肺靜脈異位引流，在外院做完手術後出現進行性的肺靜脈狹窄，多次呼吸衰竭後送到浙大兒院搶救，但最後因為肺出血、嚴重低氧血症死亡。

據介紹，肺靜脈是氧合後的血液流回心臟的通道，一旦變窄甚至堵死，就像水流被卡在半路。肺部瘀血、肺動脈高壓會令患兒氣促、肺瘀血、呼吸心力衰竭。完全性肺靜脈異位引流術後，發生肺靜脈狹窄不算常見，卻很兇險。做手術是主要辦法，但血管太細，術後容易再狹窄。不少患兒要多次治療，預後因人而異。

9月16日，杭州醫學院舉行了簡單的遺體告別儀式，送別了只來到人間237天的小天使。

文章授權轉載自《香港01》

遺體 大體老師

