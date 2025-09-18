港府施政報告 加快發展北部都會區

香港特首李家超十七日公布新的施政報告，報告以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為題，主軸圍繞香港經濟轉型和惠及民生出短、中、長期政策。但以加快發展北部都會區分量最重，以與中國大陸融合的措施最為醒目。

這份報告內容繁多，但看來落墨最重、措施最具體的是想加快發展北部都會區計畫。李家超宣布成立由他領導的「北都發展委員會」，在北都發展委員會下，將設立三個工作組，包括財政司長發展及營運模式設計工作組，政務司長領導的大學城籌畫及建設工作組，由財政司副司長領導規畫及發展工作組。港府除制訂北都各發展區的營運模式，還要拆牆鬆綁簡化行政程序，及訂立加快發展北都的專屬法律。

而整個北部都會區發展，將參考大陸「分階段開發」模式。李家超說，未來10年將準備好約2600公頃「熟地」，滿足發展需求，讓政府有健康的土地儲備。但報告未提之前熱議的「明日大嶼」大型填海造地計畫。

發展北部都會區，初始目的是解決香港的土地和房屋問題，進而昇華出的要求是推動香港經濟轉型，再進一步提煉出的政治意義就是透過與深圳相接的北都，加快與大灣區的協同發展，最終實現與中國大陸的融合。

今次報告中，有諸多與大陸融合的內容，李家超提出，大陸企業「出海」步伐加快，戰略重心已轉向積極開拓新興市場。港府會整合香港的外地辦事處，成立「內地企業出海專班」，招攬陸企利用香港平台「出海」。

施政報告還提出，大陸企業出海可在香港設立財資中心和區域總部，進行跨境結算、匯款和融資等；並聘用香港會計、法律等專業高增值供應鏈服務拓展海外市場；同時透過香港推廣優勢，對接全球買家，打造國際品牌。港府亦會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。