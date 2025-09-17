網路炫富年薪7億露餡 中國旅美基金操盤人涉詐被訴

中國媒體報導，畢業於北京清華大學的前旅美基金操盤人吳艦，因為在短影音平台小紅書上炫耀自己年薪達2350萬美元（約新台幣7.06億元）被美國政府盯上，不但被查出詐欺導致投資人慘賠而去職，如今更被控詐欺及洗錢，面臨民刑事訴訟及追捕。

綜合每日經濟新聞、極目新聞報導，美國司法部日前透露，現年34歲的吳艦住在紐約，但目前已於處於潛逃狀態，至今無法確認他是否有委任律師。而紐約檢方及美國聯邦調查局（FBI）則於9月11日將吳艦提起公訴，但他的犯罪行為早在2023年間就被發現。

根據報導，吳艦2011年畢業於北京清華大學，被視為「學霸」級高材生，2017年取得美國康乃爾大學哲學博士學位，曾在對沖基金巨頭城堡（Citadel）實習，2018年進入另一家對沖基金巨頭Two Sigma任職。此後短短不到5年，吳艦不但在2021年就火速升任副總裁，更在2023年1月進一步升任高級副總裁。

報導說，吳艦升任高級副總裁後就拿到了數百萬美元獎金，不但立刻大手筆買下曼哈頓價值相當的豪宅，更在小紅書發表短片，自稱「不敢發在（微信）朋友圈，只想找個沒人認識的地方偷偷炫耀」，於是公開自己2022年的年薪高達2350萬美元，立刻引發中國網友熱議。

然而，吳艦的炫富行徑卻引起Two Sigma乃至美國司法、證券機關注意，先後對他展開調查。結果發現，吳艦自2021至2023年間暗中操控至少14個投資模型，且未經授權進行修改，使Two Sigma利用這些模型產生錯誤策略，導致客戶蒙受至少1.65億美元的損失。然而，部分高管及員工投資的基金卻因此額外獲利4.5億美元。

美國檢方認定，吳艦利用這一手法，不當獲取TwoSigma發放的數百萬美元獎金，並以此購置價值數百萬美元的曼哈頓豪宅。雖然公司已追回部分獎金，但吳艦仍保有約1780萬美元的現金獎勵。

吳艦不法行為曝光後，Two Sigma在致客戶信中坦承，吳艦操縱交易模型的目的在於提高個人薪酬，而公司2023年夏天才發現多個模型出現異常，隨即展開調查，並在2024年解雇吳艦，所造成的1.65億美元損失均已賠償客戶。

Two Sigma為知名量化對沖基金之一，其投資決策被業界認為以投資模型與演算法見長。報導認為，吳艦案引發外界長久以來，對金融業內部風險管控脆弱性的疑慮。