快訊

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快這日晚間海陸警齊發

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

網路炫富年薪7億露餡 中國旅美基金操盤人涉詐被訴

中央社／ 台北17日電

中國媒體報導，畢業於北京清華大學的前旅美基金操盤人吳艦，因為在短影音平台小紅書上炫耀自己年薪達2350萬美元（約新台幣7.06億元）被美國政府盯上，不但被查出詐欺導致投資人慘賠而去職，如今更被控詐欺及洗錢，面臨民刑事訴訟及追捕。

綜合每日經濟新聞、極目新聞報導，美國司法部日前透露，現年34歲的吳艦住在紐約，但目前已於處於潛逃狀態，至今無法確認他是否有委任律師。而紐約檢方及美國聯邦調查局（FBI）則於9月11日將吳艦提起公訴，但他的犯罪行為早在2023年間就被發現。

根據報導，吳艦2011年畢業於北京清華大學，被視為「學霸」級高材生，2017年取得美國康乃爾大學哲學博士學位，曾在對沖基金巨頭城堡（Citadel）實習，2018年進入另一家對沖基金巨頭Two Sigma任職。此後短短不到5年，吳艦不但在2021年就火速升任副總裁，更在2023年1月進一步升任高級副總裁。

報導說，吳艦升任高級副總裁後就拿到了數百萬美元獎金，不但立刻大手筆買下曼哈頓價值相當的豪宅，更在小紅書發表短片，自稱「不敢發在（微信）朋友圈，只想找個沒人認識的地方偷偷炫耀」，於是公開自己2022年的年薪高達2350萬美元，立刻引發中國網友熱議。

然而，吳艦的炫富行徑卻引起Two Sigma乃至美國司法、證券機關注意，先後對他展開調查。結果發現，吳艦自2021至2023年間暗中操控至少14個投資模型，且未經授權進行修改，使Two Sigma利用這些模型產生錯誤策略，導致客戶蒙受至少1.65億美元的損失。然而，部分高管及員工投資的基金卻因此額外獲利4.5億美元。

美國檢方認定，吳艦利用這一手法，不當獲取TwoSigma發放的數百萬美元獎金，並以此購置價值數百萬美元的曼哈頓豪宅。雖然公司已追回部分獎金，但吳艦仍保有約1780萬美元的現金獎勵。

吳艦不法行為曝光後，Two Sigma在致客戶信中坦承，吳艦操縱交易模型的目的在於提高個人薪酬，而公司2023年夏天才發現多個模型出現異常，隨即展開調查，並在2024年解雇吳艦，所造成的1.65億美元損失均已賠償客戶。

Two Sigma為知名量化對沖基金之一，其投資決策被業界認為以投資模型與演算法見長。報導認為，吳艦案引發外界長久以來，對金融業內部風險管控脆弱性的疑慮。

美國 北京 詐欺 炫富

延伸閱讀

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

氣候變遷正在奪命…歐洲今夏逾1.6萬人死於高溫

中央大學建立PM2.5成分時空模型 有助空汙治理與公衛健康

AI PVC還加Logo？萬代：勿張貼讓人誤認為本社商品的圖片

相關新聞

涉貪130億 黑龍江外逃官員違法所得被沒收

前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良涉貪逾人民幣31億元（約新台幣130億元）潛逃美國7年後，黑龍江省牡丹江市中級法院今天對...

再創新高！大陸8月16至24歲青年失業率升至18.9%

大陸官方公布，8月全大陸城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.9%，較7月上升1.1個百分點，連升兩個月，是...

北京大學副校長主動投案被查落馬 曾是四川文科狀元

中共中央紀委、中國國家監委網站今天通報，北京大學黨委常委、副校長任羽中涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監...

香港生育率偏低人口老化 港府擴大免稅鼓勵生育

由於香港生育率持續偏低及人口老化，香港當局決定擴大推行鼓勵民眾生育的行政措施，包括提高免稅額及繼續提供相關資助

爭產風波後宗馥莉出招 棄38年「娃哈哈」明年改「娃小宗」?

飲品巨企「娃哈哈」在創辦人宗慶後逝世後，現任董事長宗馥莉就因為手足爭產、股權糾紛頻頻出現新聞。近期一份內部文件顯示，娃哈...

中擴大旅遊等消費 中小學試設春秋假、縮短寒暑假

為提振消費，中國商務部、國家發改委等9個部門16日發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」，提出5方面共19條舉措。其中包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。