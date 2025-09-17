涉貪130億 黑龍江外逃官員違法所得被沒收

快訊

中央社／ 台北17日電

前中國黑龍江省雞西市副市長李傳良涉貪逾人民幣31億元（約新台幣130億元）潛逃美國7年後，黑龍江省牡丹江市中級法院今天對李傳良違法所得沒收案公開宣判，裁定沒收李傳良貪污、受賄、挪用公款、濫用職權的違法所得及孳息，但未公布沒收金額。

李傳良案是1949年中共建政以來，涉案金額最大的職務犯罪適用違法所得沒收程序案件。

據央視新聞，牡丹江市中級法院經審理認為，此案有證據證明李傳良利用擔任黑龍江省雞西市財政局長、雞西市政府副市長等職務上的便利，實施貪污、受賄、挪用公款、濫用職權的犯罪行為，並逃匿境外，被通緝1年後不能到案；檢察機關申請沒收的在案現金、房產、公司股權等財產及孳息屬於違法所得，依法應予沒收；利害關係人的相關異議和主張均不能成立。法庭遂作出上述裁定。

中國最高人民檢察院檢察委員會委員、職務犯罪檢察廳長張曉津今年2月12日曾表示，李傳良違法所得沒收案涉案金額逾31億元，是中國涉案金額最大的職務犯罪適用違法所得沒收程序案件。

牡丹江中院2024年10月11日公告，指李傳良涉案逾31億元。李傳良使用上述違法所得投入到其個人實際控制的公司、項目中，用於土地一級開發整理、房產開發、工程建設等，以及購買房產、車輛、土地、設備等。

中國官方宣稱，案發後檢察機關已申請查封、扣押、凍結李傳良的財產，包括14億元資金、1021處房產和18家公司股權等。

公告稱，李傳良在任職期間便陸續將資產轉移至國外，並於2018年11月15日逃匿境外。而黑龍江省監察委直到2020年7月10日才立案調查，2020年12月1日黑龍江省公安廳對其發布通緝令。

李傳良2020年曾接受美國媒體專訪，顯示人在洛杉磯。他聲稱自己早想退黨，出逃是為「推動中國民主化」。

