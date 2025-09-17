北京大學副校長主動投案被查落馬 曾是四川文科狀元

中共中央紀委、中國國家監委網站今天通報，北京大學黨委常委、副校長任羽中涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。「80後」的任羽中去年3月升任北大副校長曾引起轟動，上月突然傳出遭到免職。

據中新社報導，任羽中生於1980年，是1998年四川省高考（相當於大學入學考試）文科狀元。1998年考入北京大學，就讀於國際關係學院國際政治專業。2002年被評為北京市優秀畢業生，保送北大國際關係學院中外政治制度專業研究生。研究生畢業後，任羽中留校工作，其後獲得博士學位。

港媒星島日報指出，任羽中屬於又紅又專的幹部，獲得精心培育，曾任北大黨辦校辦秘書室主任、北大人事部部長、黨委教師工作部部長等職；2020年8月出任北大黨委宣傳部部長、融媒體中心主任、新聞發言人。

2024年3月，任羽中升任北大副校長，同時還兼任秘書長、黨委宣傳部部長、新聞發言人、融媒體中心主任、社會學系黨委書記等5職，引起廣泛關注。

8月，北大官網「現任領導」一欄，突然刪去任羽中的資料，傳出他遭到免職。

任羽中經常在中央黨校旗下「學習時報」撰文，今年6月還發表「好學校要看大師，不光是看大樓」的文章。

中國最高學府的副校長被查落馬，今天躍為中國大陸社群熱搜話題。