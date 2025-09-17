再創新高！大陸8月16至24歲青年失業率升至18.9%

大陸官方公布，8月全大陸城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.9%，較7月上升1.1個百分點，連升兩個月，是完善青年失業率統計方法並恢復公布這項數據以來（2023年12月）的新高。

大陸國家統計局17日發布數據顯示，8月，不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為7.2%，較7月略增0.3個百分點，為今年3月以來新高；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，與7月持平。而大陸國家統計局稍早前公布，8月，全大陸城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點，與上年同月持平。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉解釋，從失業率變化法則來看，每年進入7、8月畢業季，全大陸城鎮調查失業率均會出現季節性上升。隨著畢業生逐步找到工作，失業率會逐漸下降。從今年情況來看，8月全大陸城鎮調查失業率為5.3%，較上月上升0.1個百分點，主要是受學校應屆畢業生集中離校進入勞動市場的影響。與前一年相比，8月全大陸城鎮調查失業率與去年同期持平，顯示就業狀況整體穩定。

此前，「經濟觀察報」8月曾指，從2024年青年失業率走勢來看，該年年內整體呈現「M」型波動，每年7至9月隨著大學畢業生集中進入就業市場，青年失業率往往升至年內新高。2024年8月，青年失業率曾達18.8%。結合季節性法則判斷，接下來青年失業率可能繼續小幅上升。

另，一名長期研究就業問題的宏觀經濟專家稱，根據七普等數據觀察和推測，青年勞動供給一直到2030年都會持續上漲，大專院校畢業生數量的增加將無形增加青年人的就業壓力。接下來，宏觀經濟維持一定成長速度是促進青年就業的基礎。

星媒「聯合早報」亦指，隨著大專院校畢業生集中進入就業市場，每年7月至9月的青年失業率往往升至年內新高，去年8月大陸青年失業率為18.8%。今年大陸大專院校畢業生規模預計達1222萬人，同比增加43萬人，就業市場壓力巨大。