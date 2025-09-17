香港生育率偏低人口老化 港府擴大免稅鼓勵生育

由於香港生育率持續偏低及人口老化，香港當局決定擴大推行鼓勵民眾生育的行政措施，包括提高免稅額及繼續提供相關資助。

行政長官李家超上任以來，已經改變了以往政府「不干預」市民生育的政策，在2023年推出各種鼓勵生育政策，包括推出不同稅務優惠及其他各種優惠措施。

李家超今天在公布的年度施政報告中，進一步推出各種鼓勵生育措施，包括延長初生子女享有額外免稅額的時間，由目前的1年延至2年；由2026至2027年的課稅年度起，每名子女出生後頭兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即港幣26萬元（約新台幣104萬元）。

此外，當局將於未來3年增設15所資助幼兒中心，一共提供約1500個0至3歲的日間照顧服務名額，比現時規模倍增；類似服務還有兒童課後托育，當局將會擴充這方面的服務，名額不再設上限，以方便家長外出工作。

據公布，港府還會取消供自用的配子和胚胎的法定儲存期限，使人工受育更具靈活性；同時繼續給予新生嬰兒家庭提早入住政府資助公屋等。

根據家庭計畫指導會前年公布的數字，香港不願生育的夫婦比率高達43.2%，創下歷史新高。此外，每對夫婦平均養育的子女數目由5年前的1.3人跌至0.9人，是歷史新低。

香港當局8月推算，到2046年中，香港人口將增至819萬人，屆時65歲或以上老人占整體人口（撇除外籍家庭傭工）36%，勞動人員參與率相對地從2024年的55%下降至52%。