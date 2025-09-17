上海最熱9月 全年高溫日數史上第2多

進入9月中旬，多地仍有高溫天氣。上海今天出現2025年第53個高溫日（攝氏35度以上），僅次於1934年的55個高溫日，成為全年高溫日數歷史第2紀錄，同時也創下史上最多高溫日的9月紀錄。

澎湃新聞報導，上海徐家匯站從1872年有完整觀測以來，全年高溫日數的最多紀錄為1934年的55天。其次是今年的53天、2024年的52天、2022年的50天。

同時，2025年9月至今，徐家匯站高溫日數達到8個，創下9月同期高溫數歷史新紀錄，原先上海高溫日最多的9月出現在1947年和1995年，都是7個。

報導說，這幾年的高溫不斷突破，即便已是9月中旬也能熱出新高度。16日上海全市大部分地區最高氣溫在34度到38度之間，其中嘉定站最高達37.5度，郊區除奉賢站外，各站最高氣溫均創建站以來9月中下旬歷史同期新高。

18日高溫將告一段落。受冷空氣和降雨的共同影響，18日起將出現明顯降溫，未來6天都會在多雨模式中維持30度左右的最高氣溫，炎熱程度將明顯緩解，但仍將有悶熱的感覺。