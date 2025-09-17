快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

影／廣州網紅獅子「阿杭」換髮型！不羈「二八分」驚豔網友

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
曾因一頭「齊瀏海」髮型走紅大陸網路的廣州動物園獅子「阿杭」又上熱搜！有大陸網友拍到牠一改往日乖巧齊瀏海，頂著一頭略顯不羈的「二八分」新髮型亮相。（圖／取自網路影片截圖）
曾因一頭「齊瀏海」髮型走紅大陸網路的廣州動物園獅子「阿杭」又上熱搜！有大陸網友拍到牠一改往日乖巧齊瀏海，頂著一頭略顯不羈的「二八分」新髮型亮相。（圖／取自網路影片截圖）

曾因一頭「齊瀏海」髮型走紅大陸網路的廣州動物園獅子「阿杭」又上網路熱搜。有大陸網友拍到牠一改往日乖巧齊瀏海，頂著一頭略顯不羈的「二八分」新髮型亮相，引得網友紛紛調侃：「這是誰幫你做的造型？」

羊城晚報報導，阿杭今年15歲，於2009年出生，2015年從杭州來到廣州動物園定居，是頭雄性白獅（白化非洲獅），是克魯格獅的變種，原產於非洲。

這已經不是阿杭第1次靠髮型「出圈」，2022年牠就曾因一頭帥氣的齊瀏海刷屏網路。園方工作人員解釋，獅子的髮型其實是「隨性而生」的，齊瀏海大概是因為廣州空氣溼度大，毛髮容易下垂成整齊的形態。

當時就有網友發出疑問：「誰給牠剪的頭髮，難道是天氣炎熱，飼養員將牠的髮型，進行了修剪？」園方則回應稱，「絕對是純天然、無人工打扮的痕跡」，強調髮型是被牠自己「擼」出來的，「牠自己打理的！我們不敢剪！」

髮型 動物園

延伸閱讀

被網紅大穎爆劈腿 菲道爾在台現身全說了！自揭「最愛69」全場傻眼

12星座最適合旅行方式...金牛獅子天秤要「吃好住好」、這一組「說走就走」

美到像開濾鏡！迪麗熱巴「齊瀏海甜妹新髮型封神」 化身在逃公主 人間美神隨便拍都自帶仙氣

優格女孩變質了？！郭采潔「髮型致敬三太子又引熱議」挖腰緊身褲意外收穫好評

相關新聞

影／廣州網紅獅子「阿杭」換髮型！不羈「二八分」驚豔網友

曾因一頭「齊瀏海」髮型走紅大陸網路的廣州動物園獅子「阿杭」又上網路熱搜。有大陸網友拍到牠一改往日乖巧齊瀏海，頂著一頭略顯...

爭產風波後宗馥莉出招 棄38年「娃哈哈」明年改「娃小宗」?

飲品巨企「娃哈哈」在創辦人宗慶後逝世後，現任董事長宗馥莉就因為手足爭產、股權糾紛頻頻出現新聞。近期一份內部文件顯示，娃哈...

中擴大旅遊等消費 中小學試設春秋假、縮短寒暑假

為提振消費，中國商務部、國家發改委等9個部門16日發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」，提出5方面共19條舉措。其中包...

最硬核軍訓課 塔里木大學帶8400新生行軍10天穿越沙漠

新疆塔里木大學16日組織2025級新生在塔克拉瑪干沙漠進行軍事訓練拉練，今年是該校第二年進行沙漠拉練活動，學校將以10天...

非洲男留學生住進女宿舍惹恐慌 重慶理工說話了

重慶理工大學近日有學生反映，女生宿舍居然發現有數名非洲男留學生入住。現場照片顯示數名非洲男留學生，攜帶行李在辦入住手續和...

景泰藍轉型 非遺文創掀收藏潮

在北京，工業旅遊正和非遺技藝擦出火花。非遺文物從展櫃走向生活，古老技藝煥發新生，古都北京彰顯底蘊，工業遊的非遺故事不斷延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。