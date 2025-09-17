影／廣州網紅獅子「阿杭」換髮型！不羈「二八分」驚豔網友
曾因一頭「齊瀏海」髮型走紅大陸網路的廣州動物園獅子「阿杭」又上網路熱搜。有大陸網友拍到牠一改往日乖巧齊瀏海，頂著一頭略顯不羈的「二八分」新髮型亮相，引得網友紛紛調侃：「這是誰幫你做的造型？」
羊城晚報報導，阿杭今年15歲，於2009年出生，2015年從杭州來到廣州動物園定居，是頭雄性白獅（白化非洲獅），是克魯格獅的變種，原產於非洲。
這已經不是阿杭第1次靠髮型「出圈」，2022年牠就曾因一頭帥氣的齊瀏海刷屏網路。園方工作人員解釋，獅子的髮型其實是「隨性而生」的，齊瀏海大概是因為廣州空氣溼度大，毛髮容易下垂成整齊的形態。
當時就有網友發出疑問：「誰給牠剪的頭髮，難道是天氣炎熱，飼養員將牠的髮型，進行了修剪？」園方則回應稱，「絕對是純天然、無人工打扮的痕跡」，強調髮型是被牠自己「擼」出來的，「牠自己打理的！我們不敢剪！」
