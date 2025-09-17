央視中秋晚會 將在德陽舉辦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
晚會布景突出中秋氛圍與德陽特色。本報德陽傳真
近日，根據有關方面消息，大陸中央廣播電視總台2025年中秋晚會將在四川德陽舉辦。目前，晚會錄製已正式啟動，各項工作正有序推進。

今年中秋晚會主舞台選址在德陽玄珠湖，依託實景山水，以蜀道為引、明月為核，營造出「月從蜀道升，人向鏡中圓」的深遠意境。節目沿用三段體結構，分設「山月滿」、「是吾鄉」、「一輪秋」3個篇章。

晚會在延續「唯美、真摯、抒情、浪漫」風格的基礎上，創新運用外景拍攝、微紀錄短片等形式拓展視聽維度，巧妙融匯古老文明與現代氣息、歷史縱深與未來想像、宏大主題與微觀敘事，展現中華文明的深厚底蘊和萬千氣象。三星堆的神祕古韻、智慧製造的硬核力量、非遺樂器的悠遠回響等，都將以創新的視聽語言加以呈現，為全球觀眾奉獻一台融文化底蘊與時代精神的團圓盛宴。

據悉，2025年10月6日中秋節當天晚間8時，中秋晚會將在總台央視多個頻道以及新媒體平台同步播出。

