景泰藍轉型 非遺文創掀收藏潮

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京琺瑯廠的開放車間，讓更多人可以近距離觀賞景泰藍的製作過程。本報北京傳真
北京琺瑯廠的開放車間，讓更多人可以近距離觀賞景泰藍的製作過程。本報北京傳真

北京，工業旅遊正和非遺技藝擦出火花。非遺文物從展櫃走向生活，古老技藝煥發新生，古都北京彰顯底蘊，工業遊的非遺故事不斷延續。

「不急著買東西，您可以先上車間看看！」周六傍晚，步入北京琺瑯廠，總經理董豔娜招呼著來逛市集的市民遊客，一年一度的「夢幻景泰藍夜場文化體驗季」正在舉辦。二樓車間裡，工作人員沉靜專注，掐絲、點藍，絲毫不被外界打擾。

董豔娜拿起一個蝴蝶形狀的捧盒，歷經30餘年，它的色彩依然鮮亮。「瞭解了景泰藍的製作過程，再去看一件件精美的作品，就不難明白它為何傳承百年，仍能俘獲人心」。

2013年，北京琺瑯廠首次嘗試「老物件淘寶大集」，將庫房整理後騰出來的出口尾貨和老存貨拿出來銷售，短短16天時間賣出6000多件。「我當時在現場，真是撒手沒，東西一撒手，就被別人買走了。」時隔12年，董豔娜仍記憶猶新。此後，琺瑯廠接連舉辦了「景泰藍皇家藝術廟會」和「夢幻景泰藍夜場文化體驗季」。廠裡還特意設計了一條路線，把廠區打造成文旅體驗基地，既有參觀遊覽、現場體驗，也有研學教育、文創購物。

「想買景泰藍好貨、老貨，必須得上琺瑯廠。」張先生是老北京人，女兒的第一隻景泰藍手鐲就是在廠裡買的，如今他又帶著小孫女來挑選。市集上，冰箱貼、果盤、餐巾盒、茶葉罐、香盒等琳瑯滿目的景泰藍製品，令人眼花繚亂。「僅去年半年，文創的銷售額就達60多萬元人民幣，今年估計會到150萬元左右。」董豔娜說，熱愛中國風潮的年輕人如今也是文創的擁躉（愛好者）。

「走進老廠房，看見新未來。」正如一位遊客所言，工業之旅打開的，不僅是老字型大小的大門，更是對傳統文化的新認知與新體驗。

