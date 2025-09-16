老伯搭巴士坐博愛座手腳「十指緊扣」！港男認噁心 網友嘲：手足情深

乘坐交通工具要顧己及人。有港男在網上發照片，見到有1名老伯坐在巴士關愛座，用左手緊握繞起的右邊赤腳，形同「十指緊扣」。港男見狀覺得噁心，於是PO文公審老伯。有網友也覺得骯髒，「他們摸完腳指再接觸扶手和門，之後的人再摸」、有人嘲「手足情深」。

坐交通工具要保持衛生。有港男在Threads上發照片，指「大家以後不要坐博愛座」，他在一輛來往佐敦至觀塘的23M巴士上，拍到有穿「人字拖」老伯坐在博愛座上，他將右邊赤腳跨在左膝上，再用左手「十指緊扣」式緊握住右腳，令人感覺不衛生。

網友擔心衛生問題：摸完腳指再接觸扶手門

貼文引來不少網友熱議，有人嘲「手足情深」、「共赴患難絕望裡，緊握你手，朋友～」。有不少人則擔心衛生問題，「他們摸完腳指再接觸扶手和門，之後的人再摸」、「不止，實際上摸過扶手、按過鐘」。

網友分享噁心經歷

有人也遇到類似經歷，「這不關博愛座的事，我有一次坐巴士下層的最後一排，望著對面的叔叔挖鼻屎，弄了半天還時不時掉到地上」、「有一次搭巴士，坐在博愛座的阿伯把他的腳抬起來踩在隔壁的位置（赤腳的，他有嚴重的灰甲問題，有香港腳），他看到我就把腳放回來，示意讓他踩過位置給我坐，我就直直走過去坐在後面了」。

