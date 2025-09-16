港男搭計程車稱先送女友！聽聞車費立即改行程 司機暗諷1事

情侶約會後，許多人會認為男方應先送女友回家，而最近1名計程車司機在網上發文，表示日前在灣仔謝斐道接載1對年輕情侶，男方表示先到將軍澳讓女友回家，然後再前往紅磡。司機當下心情大好，但當駛到崇光百貨（SOGO）對開時，男子詢問總車資大約是多少，司機回答至少220元，對方思考片刻，便改行程指先去紅磡，再去將軍澳。

司機形容女乘客聽後心情立即變差，並不滿地表示「你這樣叫我送你回家啊？」，男方解釋指改變路線能節省車資，並指事後會將車資轉賬給女方，然而，女子最後仍非常不滿，在紅磡一同下車，表示自行乘坐巴士回家。司機在文中感嘆男方竟然為了省錢而沒有送女友回家，嘲諷「怎麼和你一起過這個人生呢？」。

年輕情侶上車 計程車司機開心「接大旗」

該名計程車司機在Facebook群組發文，表示日前在灣仔謝斐道，接載1對年約20多歲的小情侶上車，起初男方表示先到將軍澳峻瀅，再到紅磡啟岸，「接到大旗」讓原PO非常高興。不料駛到崇光百貨時，男乘客問預計車資多少，原PO回應至少220元，男方思考片刻後，便提出要更改路線，「先去紅磡啟岸，再去將軍澳」。

男乘客詢問車資後更改路線

原PO聽後便駕車前往紅磡，此時車上女乘客非常不滿，並質問男子「你這樣叫我送你回家啊？」，男方則解釋指「這樣可以省很多車費，沒必要繞個圈」，更問原PO是否認同，原PO雖表示此舉的確能節省車錢，但女方仍一聲不響，直至計程車到達漆咸道北新柳街，男方先下車，並跟女乘客說「一會兒轉快（車資）給她」，未料女方也同樣下車，表示自己會搭巴士回家。

司機嘆男方不懂人情世故

司機在貼文不禁大嘆該名男乘客不懂得男女關係之間的人情世故，坦言「為了那一百幾十，學著去交女朋友，人家並不介意你省下車錢，送女孩回家然後自己再回家是基本的啦，那這樣都不願意，怎麼跟你過一輩子啊？」。

貼文引來不少網友熱烈討論，有人支持男乘客的做法，認為不應該花無謂的錢，「我反而覺得這些港女才過不了一生，一味野蠻任性，亂要求對方花一些不必要的錢」、「這些適合做老公，不適合做男友」，但也有網友指男方不應一開始就死要面子，「這種男人真的是讓人不舒服」、「上車的時候那個男孩已經X了，要威就威盡一點送到門口，不然就直接坐地鐵算了」。

延伸閱讀：

港鐵車廂現蛇蹤！港女深夜搭荃灣線 門邊驚見黑蛇 港鐵：已捉走

港鐵阿伯被指非禮！吊帶女擋門逼落車：全車人陪你 後續更狂惹議

文章授權轉載自《香港01》