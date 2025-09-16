擴大消費 中國有意設置中小學「春秋假」縮短寒暑假

為提振消費，中國商務部、國家發改委等9個部門今天發布「關於擴大服務消費的若干政策措施」，提出5方面共19條舉措。其中包括優化學生假期安排，科學調整教學放假時間，探索設置中小學「春秋假」並縮短寒暑假，增加旅遊等服務消費時間。

極目新聞報導，這一措施由中國商務部、國家發改委、 教育部、工信部、財政部、人社部、文旅部、國家衛健委、中國人民銀行等9個部門共同發布。此外，中國國新辦明天下午還將為這項措施舉行記者會，由中國商務部副部長盛秋平及國家發改委、文旅部、中國人民銀行有關負責官員出席說明並答問。

這項措施提出，要優化學生假期安排，完善配套政策。在「放假總天數」和「教學時間總量」保持不變的情況下，鼓勵有條件的地方結合氣候條件、生產安排、職工帶薪休假制度落實等因素，科學調整每學年的教學和放假時間，探索設置中小學「春秋假」，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。

措施還提到，要吸引更多境外人員入境消費。有序擴大單方面免簽國家範圍，優化完善區域性入境免簽政策，持續優化外國人入境簽證政策和通訊、住宿、支付等便利化措施，為更多符合條件的人員簽發5年多次簽證。

同時要加強中國文旅資源國際宣傳推廣，發揮美食、中醫藥、文物古蹟等傳統文化資源優勢，鼓勵旅行社、在線旅遊平台推出若干適合外國人的特色旅遊線路。加強「留學中國」品牌建設，吸引外國優秀學生赴中國學習。培育面向國際的醫療、會展等市場。

這項措施還宣示，要持續深化「購在中國」品牌打造，開展「服務消費季」系列促消費活動，圍繞「貼近群眾生活、需求潛力大、帶動作用強」的重點領域開展服務消費促進活動，培育服務消費品牌，打造服務消費熱點。

措施提到，要統籌利用現有資金管道，支持推出一批文學、藝術、影視、動漫等領域精品創作，充分利用已有場館，打造一批「輻射帶動作用強」的劇場、博物館、美術館、科技館，培育一批群眾性文化活動和賽事品牌，優化文化產品和服務供給。

同時，要支持世界文化遺產、文博場館、非遺機構、歷史文化名城，挖掘傳統文化IP市場價值，打造服務消費新場景。支持有條件的地方以優質演藝、動漫、遊戲、影視作品等線上流量，帶動實體場景創新。