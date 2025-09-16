快訊

記錄秦始皇遣使覓仙藥？陸國家文物局背書：為秦代石刻

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸青海果洛州瑪多縣卓讓村扎陵湖北岸的石刻，定名為「尕日塘秦刻石」，是大陸目前已知唯一存於原址、且海拔最高的秦代刻石。（新華社）
大陸國家文物局15日召開記者會表示，在大陸青海省發現目前已知唯一存於原址、且海拔最高的秦代刻石「尕日塘秦刻石」，並指該發現具有重要的歷史、藝術和科學價值。

該秦代石刻被命名為「尕日塘秦刻石」，位於青海果洛藏族自治州瑪多縣的扎陵湖北岸尕日塘坡地，地處青藏高原腹地。有學者認為，刻石內容記錄了秦始皇遣使向崑崙山尋覓仙藥的歷史事實，補全了文獻記載之缺。

據新華社，2020年，青海師範大學科學考察首次發現這塊刻石；今年6月8日，中國社會科學院考古研究所研究員仝濤發表「實證古代『崑崙』地理位置—青海黃河源發現秦始皇遣使採藥『崑崙』石刻」一文，認為這一石刻為秦代刻石，引發廣泛關注，一些專家對刻石年代等提出不同看法。

封面新聞則指，崑崙在中國歷史、地理等領域均有重要地位，與其相關的神話、傳說流傳至今。如果崑崙不是現在的「崑崙山脈」，那究竟位於何處？至今仍是學術界謎題。假如「秦始皇遣使採藥石刻」確為遺蹟，即透露出崑崙的地理方位，這也是該刻石受關注的原因。

不過在今年6月仝濤發表文章後，即有學者發文認為「高度懷疑乃今人偽刻」，有觀點認為，該石刻在高海拔高寒區域，經2,000多年應風化嚴重，但字跡仍清晰，不符合自然規律。

大陸國家文物局15日召開記者會稱，6月8日，《光明日報》刊發仝濤文章、引發討論後，國家文物局迅速安排中國文化遺產研究院、青海省文物考古研究院組建工作專班，調集石質文物保護、秦漢考古、古文字學和書法篆刻等領域專業人員2次赴現場調查，獲取了石刻本體與賦存環境等科學資料，組織多學科專家2次召開論證會。經審慎研究認定為秦代石刻，定名為「尕日塘秦刻石」。

該局文物古蹟司司長鄧超表示，經高精度資訊增強技術，刻石文字可見明顯鑿刻痕跡，採用平口工具刻製，符合時代特徵。經礦物和金屬元素分析，排除利用現代合金工具鑿刻的可能。

記者會上稱，文字刻鑿壁面總長82公分，最寬處33公分，刻字區面積約0.16平方公尺，距地面約19公分。全文共12行、36字，外加合文1字，共37字，文字風格屬秦篆。關於石刻內容大意為：秦始皇26年，皇帝派遣5大夫翳率領方士，乘車前往崑崙山採摘長生不老藥。該年3月己卯日到達此地，再行約150里。

中國社科院考古研究所研究員趙超則表示，除了這塊「尕日塘秦刻石」，秦代石刻現存於世的，只有泰山刻石、近年發現的秦始皇陵建築用石刻銘等幾種，均不在原址。尕日塘秦刻石是中國目前已知唯一存於原址、也是海拔最高的秦代刻石。

大陸國家文物局15日在北京舉行記者會，確認先前在青海省瑪多縣發現的石刻為秦代石刻，定名為「尕日塘秦刻石」。（新華社）
文物 考古 秦始皇

