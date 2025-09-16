快訊

湘台會開幕 湖南省長喊話：推動全面恢復湘台直航

聯合報／ 記者陳政錄／湖南長沙即時報導
湘台會有42個兩地合作項目簽約，開幕式上安排項目簽約代表上台。記者陳政錄／攝影
第十七屆湘台會開幕式今天上午舉行，湖南省委副書記、省長毛偉明表示，兩岸要攜手暢通貿易往來的供應路，聚焦高水準開放合作共贏，共同推動全面恢復「湘台（湖南、台灣）直航」和各領域經貿合作，共拓國際市場，共融大陸雙循環發展新格局

由湖南省、國台辦主辦的第十七屆湘台經貿文化交流合作會（簡稱「湘台會」）今天上午舉辦開幕式，兩岸嘉賓約五百多人參加，會上並進行42個湘台兩地合作項目簽約，涉及智慧製造、文旅、現代農業、電子資訊等領域，總投資額達人民幣92.03億元（約新台幣389億元）。

就湖南和台灣的合作，毛偉明在開幕式上致辭表示，湖南正加快建構現代化產業體系，有工程機械、軌道交通、中小航空發電機，自主可控的電子資訊以及輸變電裝備等國家級產業集群。

他表示，湘台會已經連續舉辦17屆，跨度20年，湘台經貿合作圈越擴越廣，在湘台資項目累積達到3,223個，台企超過700家，也是湖南第二大外資來源，累計投資規模超過人民幣千億元。

因此，毛偉明喊話，我們將以本次大會為新起點，全力推動湘台合作再上新台階，邀請大家攜手塑造產業合作的示範基地，深化產業鏈、供應鏈、技術鏈、價值鏈的對接融合，共創科創融合新機制，攜手暢通貿易往來的供應路，聚焦高水準開放合作共贏，共同推動全面恢復湘台直航和各領域經貿合作，共拓國際市場，共融雙循環發展新格局。

毛偉明也提到，要全面加強兩岸抗戰文化、民族文化、非遺文化等領域交流，打造更多文化交流合作新品牌，持續深化民間各項領域的活動，促進兩岸同胞在交流中交心。

按照陸委會2023年3月宣布的「恢復兩岸空運客運航點之規劃」，在北京、上海、成都、廈門四地五個航點基礎上，恢復十個定期航點，和十三個暫規劃得申請包機的航點。其中，長沙屬於暫規劃得申請包機的航點之一。

在第十七屆湘台會開幕式上，陸方還安排合作推介、介紹湖南支持大學生創新創業，以及機器人等創新產業負責人、在湖南台商的演講分享。

湖南省委副書記、省長毛偉明表示，兩岸要攜手暢通貿易往來的供應路，聚焦高水準開放合作共贏，共同推動全面恢復「湘台（湖南、台灣）直航」和各領域經貿合作。記者陳政錄／攝影
第十七屆湘台經貿文化交流合作會開幕式今天上午舉行。記者陳政錄／攝影
