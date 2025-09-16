支付寶詐騙新招？奧客付款沒成功就落跑 店員追款還被嗆「給我滾」結局超扯

支付寶又出現「跑帳」新花招？一名香港女網友在社群平台發文抱怨，說有一桌客人用支付寶結帳，結果錢還沒匯成功人就離開了。等她發現款項沒收到，立刻衝出去追人，對方卻拒絕打開支付寶或銀行紀錄查證，還反過來指控她冤枉他們「跑帳」。女網友說要報警，結果對方更囂張：「妳給我滾！我不想看到妳！妳態度很差！」她只好找另一位同事出來協助，理論了半小時後，對方才肯回店付款。但沒想到對方付完錢後，還反過來控訴店家「機器壞掉」，讓她氣得直呼「第一次遇到這麼惡劣的人」。

這篇貼文一出，引發大量網友討論，不少人認為根本是故意跑帳，「不給你看紀錄，擺明就是心虛」、「裝傻裝可憐」、「遇到這種人，第一時間就報警」，也有網友認為可能是支付失敗或網路不穩，未必是故意的，不該太苛責。

客人沒付成功就離開 追款還被罵爆

原PO在9月13日於Threads發文，還附上照片，說當天有一桌中國客人要用支付寶結帳，結果錢還沒成功轉帳就離開了。等她發現收款失敗，立刻追出去要他們確認一下支付寶或銀行紀錄，但對方完全不配合，反過來罵她冤枉他們，還一直強調「我們這邊有顯示已經扣款」，她則回應「我們這邊顯示付款失敗，可以麻煩你們確認一下嗎？」

對方卻堅持不肯打開App看紀錄，還說今天是週六，聯絡不到銀行。雙方僵持了10分鐘，對方情緒越來越激動，不但說她態度差，還嗆聲要找店長處理，她則回應「老闆今天不在」。

對方暴怒嗆聲：妳給我滾！

她上傳的收銀機畫面清楚顯示「轉入退款或已取消或交易逾時」，時間是9月13日下午5點多，證實這筆交易根本沒完成。

她無奈準備報警，結果對方情緒爆炸，當場大罵她「妳給我滾！我不想看到妳！」還一邊揮手一邊叫罵。她只好找另一位同事幫忙，對方與他們理論了半小時，才終於說服對方回來付款。

付款完還倒打一耙 店員無奈：我真的想哭

但沒想到付款後，對方還不罷休，反過來指責「是你們機器有問題」。原PO說，同事其實有偷看到對方手機銀行頁面，根本沒有扣款紀錄，所以根本就是沒付錢。「我真的是第一次遇到這麼惡劣的人，氣到快哭出來，早知道我就報警讓事情鬧大，大不了同歸於盡。」

這篇貼文在網路上引起熱議，一派網友力挺原PO，認為對方根本就是故意想跑帳：「不肯給你看紀錄，擺明就是心虛」、「裝傻裝可憐」、「再遇到這種人，直接報警處理」，也有網友認為這就是為什麼有些店家不敢收電子支付的原因，「現在無賴太多了」。

但也有另一派網友認為，可能真的是手機訊號不穩或系統延遲，對方未必是故意的，「不能每個都當成詐騙吧」。

