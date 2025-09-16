浪漫拚創意 陸婚戀新經濟崛起

秋日時節，年過七旬的趙天倉、高惠蘭夫婦在山西省太原市迎澤大街月老廣場的喜慶雕塑前合影留念。兩位老人已結婚50年，近期聽聞這座愛情主題廣場開園迎客，專程前來拍照，回顧50年間風風雨雨和幸福瞬間，留下金婚紀念。

中新社報導，月老廣場中，囍字、毛驢迎親等雕塑展示傳統婚俗元素，心形廊架、LOVE雕塑等呈現現代婚戀元素。一對對情侶都將這裡作為浪漫地標打卡。

如今，大陸多地正以創意方式重塑婚戀文化空間，婚戀、喜慶主題的文化廣場和旅遊場所興起，通過將傳統婚戀文化與現代設計理念結合，提供更多元浪漫體驗。

四川省什邡市師古鎮紅豆村，依託一棵相傳由詩人杜甫栽種的千年紅豆樹，挖掘「紅豆相思」文化，修建婚俗文化體驗館，吸引新人祈福、拍攝婚紗照，並在傳統節日舉辦集體婚禮、婚慶文化節等活動。

浙江省舟山市普陀區杜莊村，整村以愛情為主題，每家每戶外牆均印刻愛情故事或典故，村裡不僅有全市首個以村（居）為單位的婚姻登記處，還有「月老杜莊」數位鄉村婚戀主題公園。 婚戀文化空間的重塑不僅體現在形式創新，也承載著文化傳承與社會治理的價值。這些場所的興起，反映了婚戀觀的變遷。

今年8月29日，浙江省杭州市15對新人身著宋制婚服，搭乘杭州地鐵3號線「心動列車」從黃龍洞站出發至桃花湖公園站，步入桃花湖公園體驗「宋韻新三禮」婚俗儀式。桃花湖公園作為曾經的城市更新區域，已轉型為集公益活動、婚戀登記、婚禮宴會等於一體的「甜蜜經濟」集聚區。

8月30日，湖南省常德市國潮集體婚禮中，77對新人在親友見證下，通過城市觀禮、集體證婚，許下相守一生、白頭偕老的誓言。