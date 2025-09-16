台灣美食節 台南花園夜市搬到成都

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤商表示，今年感受到夜市生意不好做，決定來拚拚看；來參加活動的民眾則表示，很想去台灣自由行，這次看到活動覺得必須參加。

據介紹，新光天地的台灣美食節是從2018年開始在重慶舉辦，中間曾因疫情停辦，目前在成都的新光天地則是第二次舉辦台灣美食節。本次有超過100個品牌參加，台南的國華街和花園夜市攤商更是第一次赴陸，新光天地成都營銷經理王嘉稔介紹，「台灣美食節的重點是我們做的是原汁原味」。

談到籌備過程，王嘉稔表示，這次參展的攤商有四成是第一次來大陸做生意，從消費模式、人文狀況到當地民俗等有很多不知道的地方，因此活動前至少回台灣做了五次行前教育；而大陸消費者熟悉台灣小吃的品項，但不一定熟悉品牌，因此團隊也要嘗試用各種方式包裝宣傳。

本次台灣美食節的活動日期共有11天，第一個周末日（13日）便吸引了12萬人次的客流量，且有許多消費者是特地從成都市區來參觀。王嘉稔表示，新光天地提供平台，希望未來可以將台灣美食節複製在大陸的其他省份，除了夜市，也可以找很多台灣的名店。

台南市國華友愛新商圈理事長廖大展表示，攤商們基本上沒有來大陸做過生意，也沒有跑展場的經驗。

這次來沒有特別訂下業績目標，他告訴店家們不要有壓力，主要是讓店家來了解商品在這邊是否受歡迎，同時也來看看大陸的產品和行銷方式。

一家賣牛肉湯的董老闆分享，今年在夜市經營的狀況下滑，這次經過介紹來參加台灣美食節，過去也沒有在大陸做過生意，「來拚看看，至少是一個經驗」，「心情很忐忑，因為不知道好壞」。他提到，這次除了米酒，其他食材都是在當地取得，除了主辦單位介紹供應商，他也自己跑到市場找牛肉，一家一家找適合汆燙的。

位於台南正興街的子龍點鴨本次也來參加活動，該店周老闆表示，這次來是想要推廣品牌，也有從廣州來的客人表示對品牌、尤其是特色點心有興趣，希望他們可以入駐，「如果可以在這邊落地，做加盟、開分店，其實我們都不排斥」。

有現場民眾表示是看到活動資訊後特別來參加，喜歡台灣的刨冰等小吃，但對於台灣文化了解不多；也有民眾曾經到台灣旅遊，這次看到很多當時去旅遊時看過的小吃；還有小紅書網友分享，很想去台灣自由行，看到活動覺得必須去，雖然價格比大陸市場貴，但圖的就是氛圍感。