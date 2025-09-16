快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

台灣美食節 台南花園夜市搬到成都

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／成都報導
成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，花園夜市、饒河街等攤商赴陸擺攤。記者陳湘瑾／攝影
成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，花園夜市、饒河街等攤商赴陸擺攤。記者陳湘瑾／攝影

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤商表示，今年感受到夜市生意不好做，決定來拚拚看；來參加活動的民眾則表示，很想去台灣自由行，這次看到活動覺得必須參加。

據介紹，新光天地的台灣美食節是從2018年開始在重慶舉辦，中間曾因疫情停辦，目前在成都的新光天地則是第二次舉辦台灣美食節。本次有超過100個品牌參加，台南的國華街和花園夜市攤商更是第一次赴陸，新光天地成都營銷經理王嘉稔介紹，「台灣美食節的重點是我們做的是原汁原味」。

談到籌備過程，王嘉稔表示，這次參展的攤商有四成是第一次來大陸做生意，從消費模式、人文狀況到當地民俗等有很多不知道的地方，因此活動前至少回台灣做了五次行前教育；而大陸消費者熟悉台灣小吃的品項，但不一定熟悉品牌，因此團隊也要嘗試用各種方式包裝宣傳。

本次台灣美食節的活動日期共有11天，第一個周末日（13日）便吸引了12萬人次的客流量，且有許多消費者是特地從成都市區來參觀。王嘉稔表示，新光天地提供平台，希望未來可以將台灣美食節複製在大陸的其他省份，除了夜市，也可以找很多台灣的名店。

台南市國華友愛新商圈理事長廖大展表示，攤商們基本上沒有來大陸做過生意，也沒有跑展場的經驗。

這次來沒有特別訂下業績目標，他告訴店家們不要有壓力，主要是讓店家來了解商品在這邊是否受歡迎，同時也來看看大陸的產品和行銷方式。

一家賣牛肉湯的董老闆分享，今年在夜市經營的狀況下滑，這次經過介紹來參加台灣美食節，過去也沒有在大陸做過生意，「來拚看看，至少是一個經驗」，「心情很忐忑，因為不知道好壞」。他提到，這次除了米酒，其他食材都是在當地取得，除了主辦單位介紹供應商，他也自己跑到市場找牛肉，一家一家找適合汆燙的。

位於台南正興街的子龍點鴨本次也來參加活動，該店周老闆表示，這次來是想要推廣品牌，也有從廣州來的客人表示對品牌、尤其是特色點心有興趣，希望他們可以入駐，「如果可以在這邊落地，做加盟、開分店，其實我們都不排斥」。

有現場民眾表示是看到活動資訊後特別來參加，喜歡台灣的刨冰等小吃，但對於台灣文化了解不多；也有民眾曾經到台灣旅遊，這次看到很多當時去旅遊時看過的小吃；還有小紅書網友分享，很想去台灣自由行，看到活動覺得必須去，雖然價格比大陸市場貴，但圖的就是氛圍感。

美食 夜市 攤商

延伸閱讀

台灣美食節成都登場 台商家：不排斥做加盟、開分店

陸市監局：輝達違反大陸「反壟斷法」 決定進一步調查

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

剛開放預購 iPhone 17系列在大陸已「破發」

相關新聞

台灣美食節 台南花園夜市搬到成都

新光天地成都9月12日至22日舉行第二屆台灣美食節，主打台灣的原汁原味，花園夜市、國華街、饒河街等各地攤商赴陸擺攤。有攤...

浪漫拚創意 陸婚戀新經濟崛起

秋日時節，年過七旬的趙天倉、高惠蘭夫婦在山西省太原市迎澤大街月老廣場的喜慶雕塑前合影留念。兩位老人已結婚50年，近期聽聞...

自來水冒充催情藥！長沙3大學生詐騙60萬獲刑：以為買家不敢報警

據《檢察日報》報導，長沙3名大學用自來水冒充「催情藥」、用維C片冒充「三唑侖」，詐騙60萬元（人民幣，下同。約新台幣240萬元）獲刑。其中一名大學生劉某表示：「我們認為買這種東西的人知道自己的動機見不得光，不會報警的。」

航班因雷雨異地備降...乘客趕做手術跪求解決 海航安排包車送回京

9月9日，海南航空HU7712航班因雷雨天在異地備降，卻因工作人員未能即時解決旅客後續回京問題引發「眾怒」，有旅客更因要趕回北京做手術，當場向工作人員下跪。

中首位機器人博士生赴上戲報到 與央視主播靈活互動

中國首位機器人博士生「學霸01」，14日已完成「上海戲劇學院」新生入學報到，順利領取自己的學生證，並在視頻中與央視著名主...

孫穎莎、王楚欽WTT澳門賽奪冠 「國乒還是那個國乒」

WTT澳門冠軍賽收官，中國女乒包辦四強，孫穎莎在與王曼昱的巔峰對話中笑到最後，展現出女隊的集團優勢。男單王楚欽（暱稱大頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。