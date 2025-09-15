航班因雷雨異地備降...乘客趕做手術跪求解決 海航安排包車送回京

9月9日，海南航空HU7712航班因雷雨天在異地備降，卻因工作人員未能即時解決旅客後續回京問題引發「眾怒」，有旅客更因要趕回北京做手術，當場向工作人員下跪。

海南航空表示，公司安排包車將當晚必須返京的36名旅客連夜送達北京，並於次日安排補班航班將其他旅客接載回京。

《新京報》報導，9月9日晚，受北京首都機場雷雨天氣影響，HU7712航班備降太原。網傳影片顯示，該航班中有乘客著急趕回北京準備翌日做手術，請求能盡快安排前往北京的航班，工作人員表示需要向上級上報情況再作安排，無法當場答應，乘客因而情緒激動向工作人員下跪。

海航的情況說明顯示，9月9日，原定從深圳飛往北京的HU7712航班，受北京暴雨天氣影響，於晚上10時47分安全備降太原武宿國際機場，對於當晚必須返京的36名旅客，公司已協調包車連夜送達北京，並為願意搭乘次日航班回北京的旅客安排了食宿服務。對於部分選擇自行返京的旅客，公司將主動退還未使用航段的票款。補班航班HU771X於9月10日中午12時57分抵達北京首都機場。

對於有乘客指出航班機長廣播時先講英文後講中文的情況。海航解釋稱，經核實，執飛HU7712航班的是外籍機長，根據公司運行手冊相關規定，外籍機長在執行航班任務時可先用英語廣播，後由中方人員協助以中文廣播。

在網傳影片中，有旅客質疑機長沒有資質，不能在雨天下降落，導致航班要在異地備降。有業內人士稱，根據當天的飛行天氣，航班最終選擇備降太原是因為目的地天氣不符合飛機安全落地標準。航空公司對飛行員資質實行統一管理，所有執飛機長均具備按規程在各種天氣條件下起降的資格與能力，不存在因特殊天氣而區別資質的情況。

文章授權轉載自《香港01》