中國7省違規發養老金逾3.4億 中媒：是否內外勾結？

中央社／ 台北15日電

中國自9月起實施強制社保，養老保險是社保中重要一環。但中國媒體報導，2024年有7個省違規發放養老金共逾人民幣8000萬元（約新台幣3.4億元），包括向死亡及服刑的人等不符合條件者發放，並質疑有沒有「內外勾結」？

中國媒體第一財經記者近日報導，經梳理發現，近期26個省審計部門公開的當地2024年度省級（市級或自治區）預算執行和其他財政收支的審計工作報告中，7個省審計部門指出一些地方機構違規發放養老金等，涉及資金共超過8000萬元，其中包括向死亡人員、服刑人員等不符合條件人員發放養老金等。

這些省包括江蘇、山東、吉林、甘肅、河南，以及重慶市、北京市。其中江蘇的審計報告稱，部分機構違規發放養老保險，因經辦機構「數據比對滯後」、「審核把關不嚴」，當中7個市向774人重複發放養老金或喪葬費。

山東審計報告指出，由於「訊息不暢」、「數據比對不及時」等，2022年至2024年，2市48縣養老保險經辦機構違規向505名死亡人員發放養老保險241.48萬元。北京審計報告指出，區級社保經辦機構「未嚴格審核」，向284名服刑、死亡人員發放基本養老金。

中國媒體極目新聞曾刊文評論，以山東省為例，當地官方以「訊息不暢」、「數據比對不及時」等為由解釋違規發放養老金的原因，但在當前網路時代，數據能精準對接，怎麼會出現「訊息不暢」的結果，令人疑惑；「數據比對不及時」更令人難以想像，在大數據時代，這個說法匪夷所思。

文章又指，一些案例顯示，退休人員死亡後，有親屬瞞報、謊報死亡訊息，騙取、冒領養老金，當中「有沒有類似事件？有沒有內外勾結的情況？」如果有，養老金有沒有被追回，有沒有對相關行為追究法律責任。

文章表示，全國多地都出現向死亡人員發放養老金的現象，情況讓人非常憂慮。最重要是查清原因，針對性地堵塞漏洞。

養老金

