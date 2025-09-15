港媒：推動民族融合 清華清真食堂面向全校開放

據報導，在北京官方大力推進伊斯蘭教中國化之下，清華大學唯一的「清真食堂」已被拆牌，非少數民族學生可以進去用餐。

星島日報今天在報導中指出，有清華學生在社交媒體表示，新學期開學，清華的「清真食堂」被摘牌，「禁止非清真食品帶入」的標語被清理；另有學生表示，最近食堂改叫「聞馨園」了。

報導引述一名近日進入清華觀察的人說，「清真食堂」招牌確實已經不見蹤跡，原來掛牌的外牆紅色面磚也被拆掉，露出大面積的灰色牆體，餐廳大門上方貼著「聞馨園」招牌，但「餐廳內部裝飾沒有改變」。

報導指出，北京官方近年強力整治「清真泛化」，有學者表示，此舉可以推動民族團結、促進社會融合，「不是強調差異與分離，而是在相互尊重基礎上實現自然融合」。

報導並透露，造成清華「清真食堂」被拆牌的導火線，是一名清華的伊朗女留學生7月在「小紅書」上發影片，對學校清真餐廳的美味讚不絕口，並提到原先帶同一名漢族同學進內用餐，但後者無法進入。

這則影片公開後，引發外界關注，有網民向有關部門投訴。