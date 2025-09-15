快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

增科技素養…北京1400間中小學 要上AI通識課

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸積極培養學生AI技能，北京一千四百餘所中小學開設「人工智能通識課」。圖為日前北京服貿會期間，小朋友和機器人下五子棋。新華社
大陸積極培養學生AI技能，北京一千四百餘所中小學開設「人工智能通識課」。圖為日前北京服貿會期間，小朋友和機器人下五子棋。新華社

人工智慧時代來臨，大陸多地從小開始培養學生ＡＩ技能，北京市新學期一千四百餘所中小學開設新課「人工智能通識課」，每學年不少於八個課時（八堂課），覆蓋小學到高中全學段。內容含括基本了解ＡＩ、合理使用ＡＩ再到創新應用ＡＩ。

外界關注ＡＩ通識課要怎麼上，綜合央視、北京日報報導，北京市十一學校一分校的ＡＩ課堂上，六年級的學生正化身「代碼工程師」，嘗試打造屬於自己的智能體。該課程組老師王萌稱，小學階段核心目標是啟蒙和感知，會通過圖形化編程課程，ＡＩ來做繪本課程，還有像機器學習的初體驗，這種比較有趣的項目式課程，建構孩子對ＡＩ的感知。

在北京日壇中學，初中（國中）部學生們正在進行數據採集、模型訓練，體驗人臉識別功能如何生成，還嘗試製作出「新生刷臉簽到」等能解決真實問題的智慧程序。

北京宏志中學的ＡＩ課堂上，學生們正在探索ＡＩ「說話」背後的語音合成原理，並嘗試用語音複製技術，將文字轉換為自己的聲音。該中學的人工智慧課程體系注重分層教學、貫通培養，將ＡＩ課程分為基礎類、拓展類和提高類。

大陸中國教育科學研究院近期調查，對象包含卅二點二萬名學生、廿八點四萬名教師和五點二萬名家長，覆蓋大陸卅一個省。結果顯示百分之九十九的學生接觸過ＡＩ，百分之八十五點六的學生嘗試過用ＡＩ寫作業。

AI 北京 小學

