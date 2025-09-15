創意市集 消費新體驗…各地推陳出新吸引遊客

薯片拿鐵、土豆漢堡、土豆形狀的抱枕……，近日在天津市和平區，一場土豆主題的市集拉開帷幕。日常食材變身為別出心裁的產品，吸引不少年輕人前來打卡體驗。

中新社報導，來自唐山的95後程昕端著一杯薯片拿鐵說，土豆元素的咖啡雖然貴一些，但衝著新鮮感還是想試一試。

近年來，大陸多地市集不斷推陳出新。瀋陽舉辦番茄主題市集，鮮豔的番茄裝飾吸引遊客眼球；天津推出豐收節主題市集，把瓜果蔬菜搬進城市廣場；北京開設「喘口氣市集」，設置八段錦、芳香療癒體驗等環節；在上海的單車循環市集上，騎友們一邊交換閒置物品一邊聊天…… 。

土豆市集主辦方負責人錢隆隆表示，垂直類主題市集更容易形成差異化。「我們希望這不僅是一場交易，也是一場輕鬆的聚會。」天津社會科學院經濟分析與預測研究所所長、研究員董微微認為，傳統市集是交易場，如今更像社交場、體驗場。

上海、天津等城市已為市集發展提供政策支持。《關於上海市提升街區商業活力的若干措施》中提出，推動上海特色市集提質升級，打造一批標竿特色市集；支持發展獨具個性的街區青春小店、青春集市、青春攤位。《天津市推動夜間經濟持續健康發展的若干措施》中提出，支持利用現有商業街、商場戶外廣場、產業園區等載體，打造主題集市等夜市活動。