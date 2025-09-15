掃碼支付、隨身翻譯…北京旅遊展 體驗便利入境遊

2025年中國國際服務貿易交易會文旅服務專題日前亮相首鋼園。北京市文旅局主辦的旅遊展吸引眾多體驗者到來，展覽以「旅遊點亮美好生活」為主題，集成全鏈條文旅企業資源，以場景式呈現、互動性體驗為核心，向全球遊客展示「北京遊」便利。

在入境遊服務展區，中外觀眾不僅可現場體驗簽證、交通、支付、旅行、科技等入境遊核心場景，還能與機場、航司、金融、通訊、旅遊、科技等入境遊全鏈條企業進行「親密接觸」。

首都機場展台前人頭攢動。在這裡，觀眾能近距離查看國際航班銜接時刻表，瞭解機場免稅店新增國際品牌，甚至能通過類比通關設備體驗「快捷通關」流程。

中國聯通、中國銀行展台處，「暢遊通」與「冪方卡」體驗區人氣滿滿。今年初，北京在全中國首創推出的「暢遊通」和「冪方卡」，可一體化滿足入境遊客小額高頻消費掃碼及通信語音和上網流量等需求。現場，工作人員手持終端設備，演示了這兩款產品的辦理和使用流程。有了它，入境遊客不僅可像本地居民一樣掃碼支付，還可享受隨身Wi-Fi、翻譯、地圖等多項服務。展台電子螢幕上，北京全市離境退稅網點分布地圖即時滾動，輕觸螢幕即可查詢就近退稅地點及辦理流程，「即買即退」的便利通過視覺化操作一目了然。

北京市政交通一卡通的「BEIJING PASS」展台前，不少觀眾正駐足觀看卡片實物與場景類比演示。這款面向入境遊客的一卡通國際卡，串聯起交通出行、景區購票、商超購物等多個場景，入境遊客可實現「一卡在手，京城任我遊」便捷體驗。

多家旅遊企業也帶來最新產品和服務。攜程的海外平台、旅行AI、多語言平台令觀眾眼前一亮。有了這些工具，入境遊客可一站式預訂機票、酒店、景區門票，免去多平台切換的煩惱。