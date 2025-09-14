大陸中小學校園頻傳食物中毒 連績2天逾230人送醫

快訊

中央社／ 台北14日電
中國校園食物近日頻傳中毒事件。示意圖。圖／AI生成
中國校園食物近日頻傳中毒事件。廣東省陸豐市普寧華美實驗學校小學部11日發生食物中毒，官方通報94名學生被送醫；而山東省濟寧市兗州區朝陽育才中學12日則有138名師生被送醫，網傳畫面顯示，事發時有部分學生因身體不適倒臥在走廊上。

綜合中國媒體報導及網路訊息，有家長表示，11日下午，廣東陸豐普寧華美實驗學校小學部三至六年級有多名學生食物中毒，分別被送往幾家醫院救治。但校方並未明言是食物中毒，而是私下聯繫家長說「小孩身體不舒服」，讓家長自行接回，事後引起不少家長不滿。

這名家長提到，把孩子送到醫院後，才發現很多學校的學生出現腸胃不適，眾多家長們才懷疑是食物中毒。而他的孩子就反映，在學校吃午飯時，就感覺雞翅沒有煮熟，但校方直到11日傍晚學校仍未給出具體的處理方案。而校方在面對部分中國媒體查證此事時，則拒絕回應。有家長則質疑，該校實際中毒送醫人數恐不止94人。

山東兗州朝陽育才中學則是在12日上午，出現眾多師生出現嘔吐、腹痛等症狀。據當地官方通報，截至當晚10時，該校共有138名師生被送醫就治。至於引發食物中毒的原因，疑似是當天師生們食用的漢堡所引起，而校方則說，這批漢堡並非學校食堂所製作，而是由校外廠商製作。

根據中國網路流傳的畫面，事發當時，有學生因為食用漢堡後身體不適，倒臥在學校教室外的走廊上，引起不少網友熱議，要求學校查明真相給出交代。但有家長表示，他在孩子中毒後把事件經過發布在抖音上，卻被校方要求刪除。另有網友發現，事件發生後，中國網路上赫然出現不少幫校方說話緩頰的文章，引起網友質疑。

校園 食物中毒

