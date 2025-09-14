從小培養相關技能！北京1400多所中小學開AI通識課 練習「打造自己的智能體」

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸多地從小開始培養學生AI技能，北京市新學期1,400餘所中小學開設新課「人工智能通識課」，每學年不少於8個課時。（圖／取自央視）
人工智慧時代來臨，大陸多地從小開始培養學生AI技能，北京市新學期1,400餘所中小學開設新課「人工智能通識課」，每學年不少於8個課時，覆蓋小學到高中全學段。內容含括基本了解AI、合理使用AI再到創新應用AI。

外界關注AI通識課要怎麼上，綜合央視、北京日報報導，北京市十一學校一分校的AI課堂上，六年級的學生正化身「代碼工程師」，嘗試打造屬於自己的智能體。該課程組老師王萌稱，小學階段的核心目標就是啟蒙和感知，會通過圖形化編程課程，AI來做繪本課程，還有像機器學習的初體驗，這種比較有趣的項目式的課程，建構孩子們對AI的感知。

北京市另一所日壇中學，初中的學生們正在進行數據採集、模型訓練，體驗人臉識別功能是如何生成的，還嘗試製作出「新生刷臉簽到」等能解決真實問題的智能程序。

北京宏志中學初中的AI課堂上，學生們正在探索AI「說」話背後的語音合成原理，並嘗試用語音克隆（複製）技術將文字轉換為自己的聲音。該中學的人工智能課程體系注重分層教學、貫通培養，將AI課程分為基礎類、拓展類和提高類。

北京市第二中學經開區學校，學校周邊匯聚了人形機器人、無人駕駛等眾多高新技術產業和公司。通過校企合作，學生們不僅能直接接觸到機器人、模擬無人駕駛艙等最新的人工智能科技成果，企業工程師還走進校園與學校老師一起共同開發課程，給學生上人工智能課。

北京市第十二中學將上線新設備「智能助教助學大模型」終端，支持師生即時互動答疑。該校還採購了開源硬體套件，用於學生動手實踐物聯網和簡單算法開發；廣渠門中學則將生物學、計算機等學科與AI課程結合，從「AI+五育」融合的角度入手，開展AIGC（人工智能生成內容）輔助美術、微電影、音樂等多種課程。

中國教育科學研究院近期做了1項調查，對象包含32.2萬名學生、28.4萬名教師和5.2萬名家長，覆蓋大陸31個省。結果顯示，99%的學生接觸過AI，85.6%的學生嘗試過用AI寫作業。

