去年爆油罐車醜聞後 大陸修法加強液態食品道路運輸監管

中國新京報去年披露油罐車混裝食用油醜聞，引發輿論大嘩。中國今年修改食品安全法，明定加強重點液態食品道路散裝運輸監管，包括要求在運輸容器顯著位置噴塗食品專用標識，按規定使用容器並清洗等。

財新新聞13日報導，14屆全國人大常委會第17次會議通過「關於修改食品安全法的決定」，加強重點液態食品道路散裝運輸監管、將嬰幼兒配方液態乳納入註冊管理等內容，涉及現行法當中的5項條文。

修法明確對重點液態食品道路散裝運輸實行許可制，新增包括道路運輸經營者從事重點液態食品散裝運輸，應當有符合保障食品安全要求的專用運輸容器、作業人員和管理制度等，依法取得縣級以上地方政府食安監管部門核發的准運證。

另外，修法也明確發貨方、收貨方、道路運輸經營者的義務，包括新增道路散裝運輸重點液態食品，發貨方應當查驗承運的道路運輸經營者的准運證，核驗運輸容器是否符合保障食品安全的要求；承運的道路運輸經營者應當在運輸容器顯著位置噴塗食品專用標識，按照國家有關規定使用運輸容器並及時清洗，嚴禁裝運食品以外的其他物質等。

新京報2024年7月間發表調查報導，直指中國一些油罐車利用同一座油罐，既運送糖漿、豆油等可食用油脂，也運送煤油等化工類油脂，兩者轉換時毫無清洗程序。食用油廠商沒有嚴格把關，也未按規定檢查罐體，造成食用油被殘留的化工液體污染，引發討論。

此案暴露中國液態食品道路散裝運輸環節存在監管漏洞，特別是缺乏准入監管，導致准入門檻較低，對違法行為的處罰也偏輕。今年2月，中國最高檢披露，經過調查後，天津、河北兩地已針對該案提起公訴。

北京市京都律師事務所高級合夥人湯建彬此前對財新表示，透過修法設立許可制，意義在於解決標準的統一化，提高准入門檻，也將傳導給食品生產、運輸和使用企業，增加相應成本，進而將一些能力有限的企業排除在外。

但他說，這只是形式上符合要求，實際經營過程中是否違反、降低標準，還需市監部門進行檢查。新法在賦予市監部門相關行政許可權力的同時，也賦予其監管義務；如果未能履行，可能涉嫌瀆職、失職。