快訊

具戰略意義 海軍萬噸級磐石軍艦泊靠太平島碼頭首曝光

客訴買到發霉月餅 微熱山丘道歉「停止生產並退費」

向北約喊話！川普揚言將對俄國「實施重大制裁」 籲對大陸徵收高關稅

兩岸國標舞聯誼賽上海登場 樂齡舞者展風采

中央社／ 上海13日電

第二屆「海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」今日在上海舉行，把國標舞從台灣帶到中國的國標舞專家王弘志表示，這場比賽參賽者以中老年者居多，相較以前中國大陸賽事以兒童、青少年為主，顯得非常有意義。

2025「海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」13日在上海祥源希爾頓酒店舉行，聚集156名台灣參賽者、266名中國大陸參賽者，以及40名來自兩岸的評審，從早上8時開始一路比到晚上。

把國標舞從台灣帶到中國、在此深耕35年的國標舞專家王弘志表示，今年的活動是第二屆，場面比上次盛大，參賽者的表現也值得喝采。他認為這個活動連結兩岸愛舞人士，促進文化共享，創造兩岸互動的良好環境。

王弘志表示，台灣國標舞雖起步較早，但中國大陸進展快速，如今兩岸舞者水平差不多，因此比賽也非常激烈。

王弘志還觀察到，這場比賽參賽者以中老年者居多，相較以前中國大陸賽事以兒童、青少年為主，非常有意思。他說，國標舞本就是大眾化的，參賽者不分男女老少，覺得這場比賽非常有意義。

這場國標舞聯誼賽由在大陸經商32年的元祖集團主辦，創辦人張秀琬表示，活動一方面是想為兩岸交流做貢獻，一方面是想為中高齡舞者創造舞台。今年原本預計在台北舉行，但大批選手要過去台北不容易，因此還是回到上海舉辦。她說，「我們還是蠻希望像雙城論壇一年台灣、一年上海」。

談到今年將在上海舉行的雙城論壇，張秀琬說，民間交流還是非常重要的，兩岸交流可以藉由雙城論壇走深走實，像這場活動這樣邊玩、邊彼此了解的民間交流也要持續深化。

這場比賽分為師生組、樂齡/菁英組、親子組、城市交流賽等，主要針對45歲以上乃至60歲以上的樂齡舞者。其中，親子組賽事第一名由來自上海的母女組合拿下，

11歲的上海小選手張思涵表示，她從幼兒園就開始學拉丁舞，至今已6年；媽媽劉豔說，她是為了陪女兒來參加比賽才學舞，僅學習兩週，就和女兒一同上場比賽，並得到第一名。

談到這場比賽的兩岸差異，張思涵說，台灣舞者的舞也跳得非常好，並且很友善。

上海 國標舞

延伸閱讀

海底撈「小便門」涉案者父母判賠近千萬 網友：最貴的一泡

蔣萬安擬赴上海雙城論壇

雙城論壇預計月底登場 上海方面仍三緘其口

壓線向陸委會申請..「雙城論壇」敲定了！蔣萬安25日率團訪上海

相關新聞

花大錢吃預製菜？網紅怒控高檔餐廳爆爭議 大陸將推出國家標準

網紅羅永浩指控高檔連鎖餐廳西貝使用預製菜，引發西貝強力反擊，雙方連日激戰躍為中國社會最關注話題。據報導，中國國家衛健委主...

預製菜風波 西貝單日營收少850萬 董座：生意不做也要爭黑白

錘子科技創辦人羅永浩抱怨中國知名連鎖餐飲品牌「西貝」的菜品「全是預製菜」，西貝創辦人賈國龍親自上陣強調，「西貝門店沒有一...

邀航天專家開課…濟南歷城二中揭牌「中國首個火箭班」

中國和美國從地球上的貿易戰一路打到航天科技戰，為及早培養航天科技人才搶得先機，全國首個「中國火箭班」12日在山東濟南歷城...

中考720分…他高二從名校轉高職 換跑道逐夢成鍋匠

四川旅遊學院2025級新生開學典禮9月12日舉行，餐飲管理專業新生龔晟代表發言，他的經歷在網路引起關注；龔晟中考時以72...

謝霆鋒母校挨批媚富、擁3.6億美元違創校初衷 校長批誤導

港星謝霆鋒、陳冠希等藝人的母校香港國際學校（HKIS）爆出管治權糾紛。創校機構美國路德會（LCMS）10日入稟高等法院，...

茶舞、晚舞、點心車…港老酒樓圈忠粉 年輕人、旅客也愛

香港中式酒樓業近年持續萎縮，不少老字號仍靠獨特定位與忠實顧客群屹立不倒，其中彩龍大酒樓及倫敦大酒樓等傳統酒樓，以茶舞晚舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。