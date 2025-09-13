兩岸國標舞聯誼賽上海登場 樂齡舞者展風采

第二屆「海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」今日在上海舉行，把國標舞從台灣帶到中國的國標舞專家王弘志表示，這場比賽參賽者以中老年者居多，相較以前中國大陸賽事以兒童、青少年為主，顯得非常有意義。

2025「海峽兩岸國際標準舞聯誼賽」13日在上海祥源希爾頓酒店舉行，聚集156名台灣參賽者、266名中國大陸參賽者，以及40名來自兩岸的評審，從早上8時開始一路比到晚上。

把國標舞從台灣帶到中國、在此深耕35年的國標舞專家王弘志表示，今年的活動是第二屆，場面比上次盛大，參賽者的表現也值得喝采。他認為這個活動連結兩岸愛舞人士，促進文化共享，創造兩岸互動的良好環境。

王弘志表示，台灣國標舞雖起步較早，但中國大陸進展快速，如今兩岸舞者水平差不多，因此比賽也非常激烈。

王弘志還觀察到，這場比賽參賽者以中老年者居多，相較以前中國大陸賽事以兒童、青少年為主，非常有意思。他說，國標舞本就是大眾化的，參賽者不分男女老少，覺得這場比賽非常有意義。

這場國標舞聯誼賽由在大陸經商32年的元祖集團主辦，創辦人張秀琬表示，活動一方面是想為兩岸交流做貢獻，一方面是想為中高齡舞者創造舞台。今年原本預計在台北舉行，但大批選手要過去台北不容易，因此還是回到上海舉辦。她說，「我們還是蠻希望像雙城論壇一年台灣、一年上海」。

談到今年將在上海舉行的雙城論壇，張秀琬說，民間交流還是非常重要的，兩岸交流可以藉由雙城論壇走深走實，像這場活動這樣邊玩、邊彼此了解的民間交流也要持續深化。

這場比賽分為師生組、樂齡/菁英組、親子組、城市交流賽等，主要針對45歲以上乃至60歲以上的樂齡舞者。其中，親子組賽事第一名由來自上海的母女組合拿下，

11歲的上海小選手張思涵表示，她從幼兒園就開始學拉丁舞，至今已6年；媽媽劉豔說，她是為了陪女兒來參加比賽才學舞，僅學習兩週，就和女兒一同上場比賽，並得到第一名。

談到這場比賽的兩岸差異，張思涵說，台灣舞者的舞也跳得非常好，並且很友善。