花大錢吃預製菜？網紅怒控高檔餐廳爆爭議 大陸將推出國家標準

網紅羅永浩指控高檔連鎖餐廳西貝使用預製菜，引發西貝強力反擊，雙方連日激戰躍為中國社會最關注話題。據報導，中國國家衛健委主導的「預製菜食品安全國家標準」草案已通過審查，明定餐廳使用預製菜必須標示。

綜合陸媒報導，羅永浩10日在微博發文稱，與同事在西貝用餐時發現「幾乎全是預製菜，價格昂貴」，直言體驗「太噁心」，呼籲儘早推動立法強制餐館註明是否用了預製菜。

西貝創始人賈國龍隔天帶領多家媒體到羅永浩在北京用餐的西貝餐廳，強調西貝沒有任何一道預製菜，將開放西貝全國370多家餐廳後廚供消費者參觀，並公開羅永浩消費的13道菜讓大家品嘗監督。他同時揚言一定會對羅永浩提告。

羅永浩隨即回應，「好，來吧。如果不是預製菜，那就太牛了。能把現做的菜做得全是重新加熱的味道，這肯定是高科技了」。他公開懸賞人民幣10萬元（約新台幣42.5萬元，下同），徵集西貝使用預製菜的法律證據。

據報導，西貝旗下公司擁有多個預製食品相關專利。羅永浩也提出人民網研究院2023年7月發布的「預製菜行業發展報告」，顯示西貝等連鎖餐飲企業預製菜占比達80%以上。

羅永浩昨天開直播說，網傳多張圖片顯示，西貝店內的去骨黃花魚柳、兒童餐的牛肉醬、雞肉以及豬排燴酸菜保存期限是9個月，羊排24個月。他在西貝吃海鱸魚時感覺很腥，像是冷凍很久的，而西貝公關團隊卻說是新鮮的。

羅永浩以媒體拍到的一款西貝後廚使用的海鱸魚為例，其配料中含有三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉等多種添加劑，保存期限長達18個月，質疑這根本不是鮮魚，而是「工業化醃製品」。

羅永浩點燃的預製菜風波重創西貝營運。賈國龍12日說，這件事對西貝的傷害已經顯而易見，一天收入減少兩三百萬。對於自己的處理方式，他說，「生意寧可不做，是非必須得辯」。

多家知名餐飲業者相繼表態力挺西貝，知名超市胖東來的老闆于東來也一度發文支持，其後疑似因為網路民意一面倒又刪文。

羅永浩則強調，他的訴求並不是打西貝或是賈老闆，而是希望借動中國預製菜行業透明化，保障消費者的知情權。

第一財經今天報導，中國國家衛生健康委員會主導的「預製菜食品安全國家標準」草案已通過審查，即將向社會公開徵求意見。

「該標準主要是規定定義和食品安全指標要求。」一名參與起草的專家透露，草案對預製菜的分類、原料、加工工藝、貯存運輸及檢驗方法作出統一規定，並首次提出「不添加防腐劑」等強制性指標。

報導引述一名食品領域的專家表示，這次事件對對預製菜行業來講是壞事也是好事，勢必會引起政府有關部門的關注，促進預製菜食品安全國家標準儘快推出。

他表示，也需要加強對餐飲服務經營者的食品安全監管，引導餐飲企業主動公示預製菜使用訊息，透過主動公示預製菜使用情況，來加強行業自律，共建良好消費環境。

中國業內人士分析，預製菜有望加強對「防腐劑禁令＋冷鏈升級」的要求，預計增加成本15%至30%。中小工廠若無法承擔改造費用，恐將在國標生效後兩年內被併購或退出，而頭部品牌有望透過規模效應進一步擴大市占率。