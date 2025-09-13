快訊

28歲單身母倒斃租屋處 2歲童伴屍數日…啃南瓜、零食度日

香港01／ 撰文／許祺安
中國大陸一名2歲男童相伴28歲母親遺體數日被發現。圖為孩子在醫院。（大河報）
中國大陸一名2歲男童相伴28歲母親遺體數日被發現。圖為孩子在醫院。（大河報）

綜合陸媒報導，8月17日，中國大陸一名2歲男童相伴28歲母親遺體數日被發現，事件引發關注。男童父親表示，孩子已經適應了他和家人的照看，目前狀態很好。

陸媒報導，男童相伴母親遺體多日的房間裡不缺食物，果凍等零食捲在被褥間，還有一個疑似被咬過的南瓜，可能就是孩子在母親離世後的生存支撐。沒有人知道知道孩子在母親遺體旁待了多久，男童處境令人心酸。

官方通報指，初步查明，死者鄭某（女，28歲，蒼南人，離異），與其兒子（2周歲）共同居住。小孩經警方送醫檢查評估，身體無礙，已由其父親接回照看，屬地鄉鎮和相關部門將持續進行跟蹤幫扶。目前，死者死因調查及善後工作正在進一步開展中。

據死者鄭某老家的村民介紹，鄭某父母均有智力障礙，依靠低保維持生活，鄭某和姐姐均由外婆撫養長大。而《三聯生活周刊》報導指，死者鄭某亦有輕微的智力障礙。

鄭某有三個孩子，帶在身邊的男童是最小的兒子綿綿（化名），親屬透露：「前面的孩子不給她養，她對這個小兒子很看重，說以後要靠小兒子養老。」

上述親屬還表示，鄭某沒有固定收入，生活多靠親戚接濟，生前曾向其透露要看病。鄭某去世後手機上還留有8000多元（人民幣），一部分是親戚給的看病錢。報導指，在社交平台，鄭某除了分享日常生活和孩子的互動，還分享打針影片、分享血壓血糖數據，顯露身體狀況不佳。

目前，綿綿跟着父親在浙江台州生活，孩子父親表示，綿綿已經適應了他和家人的照看，狀態很好。

文章授權轉載自《香港01》

