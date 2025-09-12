陸人均預期壽命增1.1歲

大陸國家衛生健康委主任雷海潮表示，2024年中國居民人均預期壽命達到79歲，比2020年提高1.1歲，有八個省份人均預期壽命超過80歲，居民健康水平穩步提高。

據新華社報導，雷海潮11日在國新辦舉行的「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會稱，「十四五」時期，中國衛生健康服務的能力水平、可及性、公平性得到持續改善和提升，特別是群眾健康水平也得到持續改善。

雷海潮指出，五年來，中國建成世界上規模最大的疾病預防控制體系，居民健康素養水平由2020年的23.2%提升到2024年的31.9%，重大慢性病過早死亡率得到進一步控制，結核病、B肝和愛滋病等傳染病發病率持續下降或保持在低流行水平。

此外，中國建成世界上規模最大的醫療服務體系，服務質量和效率雙提升，中國東中西部千人口醫療資源差距正在不斷縮小。截至2024年底，大陸全國醫療衛生機構達到109萬所，衛生人員達到1,578萬人。

「醫療衛生事業公益性進一步彰顯。」雷海潮介紹，全國基本醫保覆蓋居民人數保持在13億人以上，參保率穩定在95%左右，群眾看病就醫費用負擔明顯減輕。中央財政支持全國70個公立醫院改革與高質量發展示範項目，取得積極成效。