快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

陸夫婦芭達雅租水上摩托車出海 丈夫漂流12小時獲救妻子遇難

香港01／ 撰文／林芷瑩
水上摩托車示意圖。圖／Ingimage
水上摩托車示意圖。圖／Ingimage

泰國當地時間9月9日，一對中國夫婦在芭達雅租用水上摩托車出海時發生事故，33歲丈夫在海上漂流12小時後獲救，同行的28歲妻子不幸遇難。

泰國傳媒報導，泰國當地時間9月9日下午2點半左右，有水上摩托車租賃店店主報案稱，兩名租用了其店內水上摩托車的中國遊客尚未按計劃返回。

報警人稱，33歲的馬曉曉（Ma Xiaoxiao；音譯）和28歲的楊奧瓊（Yang Ojong；音譯）租用了一艘水上摩托車，準備在格蘭島的塔懷恩海灘附近遊玩。他們於當天下午出發，但未返回岸邊。

監視器畫面顯示，該對夫婦出海時，他們所乘的水上摩托車高速駛離，出發不到5分鐘便消失在視野中，另有兩艘水上摩托車同行。

警方懷疑該艘水上摩托車遭遇事故，或兩人迷失方向，無法返回。接獲報案後，芭達雅警方、格蘭島警方、觀光警察、海事局和救援隊志願者展開聯合搜尋。在距離這對夫婦失蹤近12小時後，9月10日凌晨2時30分，救援人員在距離洛克島約3公里的海面上發現失蹤男子馬曉曉。

據報導，當地一名漁民發現馬曉曉在海上漂流，隨後將他安全帶上岸並報警。經檢查，馬曉曉身體脫水、情緒崩潰，但生命跡象穩定。9月10日上午11時，海上救援隊發現該對夫婦原本乘坐的水上摩托車，船身出現裂紋，疑因高速撞擊礁石所致。該艘水上摩托車已拖至喬木提恩海灘做進一步檢查，以確定事故原因。

警方持續在海面搜索，同時通過馬曉曉的回憶，了解他們的路線細節。據報導，他們出事前計劃從格蘭島前往西昌島，但中途迷路。同日，楊女的遺體被尋回，當局已安排驗屍確定死因。

延伸閱讀：

中國大陸遊客土耳其徒步 失蹤十多天遺體尋獲　或因滑落懸崖迷路遇難

接連有中國大陸遊客馬爾地夫溺亡 中使館提醒：敬畏異國特殊水域環境

文章授權轉載自《香港01》

泰國 失蹤 出國旅遊

延伸閱讀

連旅遊業也追上！越南上半年GDP成長7.5% 分析：可望彎道超車泰國

泰前總理塔信被判入獄、政壇復出夢碎 洪森補刀爆料「這張合照」成推手

泰國來取經！士林官邸大立菊揚名國際 研習團交流培育

雪梨發生大白鯊攻擊致死事件 無人機海灘上空尋蹤

相關新聞

陸夫婦芭達雅租水上摩托車出海 丈夫漂流12小時獲救妻子遇難

泰國當地時間9月9日，一對中國夫婦在芭達雅租用水上摩托車出海時發生事故，33歲丈夫在海上漂流12小時後獲救，同行的28歲妻子不幸遇難。

台青網上剪護照 梁文傑：應志宏因涉詐及洗錢通緝中

一名自稱是「台灣愛國青年」的台灣民眾應志宏，日前在社群平台小紅書上傳他剪掉中華民國護照的影片。對此，陸委會副主委梁文傑表...

「雷暴哮喘」衝擊 山西河北數百人擠進醫院急診室

中國山西太原及河北石家莊市不少民眾，近日在雷雨天氣過後突發劇烈咳嗽、呼吸困難，這個由雷雨天氣誘發的「雷暴哮喘」，讓一家醫...

深圳知名廣場打7折、30億起拍 只有一人報名仍流標

港人北上熱點深圳皇庭廣場受母公司皇庭國際虧損拖累，9日上午在廣東省深圳市中級人民法院京東網司法拍賣平台首次公開拍賣。本次...

校方不作為？過動兒不受控 中國武漢53人班級僅6人到校

新學期開學，武漢一間小學某班級出現全班53名學生只有6人到校上課的情況，原因是因為班上有一名患有多動症的學生（過動兒）；...

武大性騷案／敗訴女學生論文下架又上架 知網兒戲？

武漢大學楊姓女學生2023年控訴肖姓男學生在學校圖書館對她「隔褲摩擦生殖器」，性騷案一審敗訴後，楊女仍揚言舉報到底，隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。