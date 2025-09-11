台青網上剪護照 梁文傑：應志宏因涉詐及洗錢通緝中

一名自稱是「台灣愛國青年」的台灣民眾應志宏，日前在社群平台小紅書上傳他剪掉中華民國護照的影片。對此，陸委會副主委梁文傑表示，應志宏一案政府已經啟動查處程序，如果查證他確實違法，主管機關一定會依法註銷他的台灣戶籍和護照。

應志宏在小紅書直播他剪掉中華民國護照的影片，近日引發熱議。應志宏在影片中說，他是第一個「勇於」這樣做的台灣人，應志宏還在影片中展示他已經取得的中華人民共和國居民身分證及護照。在剪掉中華民國護照的同時，應志宏說，「我可以以中國籍身分回去啊！」

梁文傑在11日例行記者會回應此事時補充稱，應志宏現在是因涉及詐騙集團及洗錢案件，由台東地檢處通緝當中。他於2021年10月出境到大陸至今沒有回來，研判也許是因為被通緝，所以在那邊拿身分證、聲稱自己熱愛祖國，但他其實沒有放棄台灣身分。

梁文傑說，對岸常常會收容一些台灣的犯罪分子，這對兩岸關係是不好的。「像這些犯罪分子通緝犯，我們都希望對岸能夠把他們送回來，接受法律制裁」。

應志宏目前在小紅書的粉絲僅九千出頭，他在小紅書的自我介紹稱，「2020年疫情爆發時，第一個捐物資的中國台灣人！我永遠都是中國人，我是為兩岸統一而生的中國台灣人，定居在中國發展，並且與兩岸青年交流工作，幫助更多的台灣人知道中國的美，中國的好。」