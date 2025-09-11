「雷暴哮喘」衝擊 山西河北數百人擠進醫院急診室

快訊

中央社／ 台北11日電
山西太原及河北石家莊市不少民眾，近日在雷雨天氣過後突發劇烈咳嗽、呼吸困難。示意圖／ingimage
中國山西太原及河北石家莊市不少民眾，近日在雷雨天氣過後突發劇烈咳嗽、呼吸困難，這個由雷雨天氣誘發的「雷暴哮喘」，讓一家醫院急診室幾小時內就接診了400餘人。

中新社報導，太原8日晚雷雨天氣過後，許多當地網友表示突發劇烈咳嗽、呼吸困難，前往醫院就診。山西白求恩醫院急診科人潮驟增，短短幾小時共接診了400餘名患者，其中兒童、孕婦、中青年占大多數。

不僅在山西，8日晚間10時許，河北石家莊市也出現了雷暴天氣，部分市民出現咳嗽、呼吸困難等症狀。河北省兒童醫院、河北省人民醫院、石家莊市第二醫院等多家醫院的急診和呼吸科門診均出現哮喘患者激增情況。

醫生表示，這些就診人群大部分都屬於「雷暴哮喘」。

據報導，雷雨天氣之所以誘發哮喘，與雷電和花粉的「致命結合」密切相關。雷暴發生前，氣溫驟降、大風呼嘯，會把地面的花粉、霉菌顆粒捲到雲層裡。雲層中的濕氣和電荷會讓花粉顆粒變成更小的碎片，直徑約為2到3微米，容易鑽進呼吸道深處，刺激氣管痙攣。

相比於普通哮喘，雷暴哮喘可引發致死性的哮喘發作，症狀持續時間也更久，常常是群體性發病。

報導說，雷暴哮喘的發生是外部天氣因素與內因過敏體質聯合作用的結果。有過敏史的人群應及時關注天氣預報，特別是氣象部門發布的花粉過敏指數。雷暴發生前後，盡量減少戶外活動，關好門窗。

