因趙露思惹禍？熱搜榜炒作明星動態 小紅書遭陸網信部門約談

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
有網友認為，小紅書被控熱搜榜單頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，通報所指的「明星」是大陸女星趙露思。（圖／取自「壹娛觀察」公眾號）
有網友認為，小紅書被控熱搜榜單頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，通報所指的「明星」是大陸女星趙露思。（圖／取自「壹娛觀察」公眾號）

大陸網信部門執法利劍出鞘，斬向素有「大陸版IG」之稱的小紅書

據官方通報，小紅書近日因在熱搜榜單，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，遭控破壞網路生態，而被網信部門約談、責令限期改正、警告，並從嚴處理責任人。消息一出引發熱議，有網友認為，官方把矛頭指向大陸女星趙露思

據大陸網信辦旗下「網信中國」微信公眾號11日發布，近日，小紅書平台未落實訊息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良訊息內容，破壞網路生態。

通報稱，針對上述問題，大陸國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

大陸網信部門開鍘小紅書消息一出引發網友熱議。儘管通報未具體指出是哪位明星的個人動態和瑣事被認定為炒作內容、不良訊息，但有網友認為，明顯是在點名近期註銷擁有3,000萬粉絲微博帳號，進駐小紅書且頻繁開直播的大陸女星趙露思。

小紅書8月初曾發文，慶祝趙露思成為平台首位粉絲量破2,000萬的「重量級創作者」，同時打破多個紀錄，榮登明星直播榜首，4場直播累計3,500萬以上圍觀，直播累計帳號漲粉近200萬等。

大陸知名自媒體「三表龍門陣」曾發文指，「最後一次嚴正警告小紅書：如果你們一意孤行繼續全站push趙露思的內容，我將立刻卸載（移除）」，「小紅書最起碼連續3天向我彈出窗口推送趙露思的內容」，「這是有移動互聯網以來最悍然、最粗暴、最占用公共資源的一次打擾用戶的行為。」

趙露思近期跟經紀公司因解約糾紛鬧翻，動態屢次登上大陸媒體版面、社群平台熱搜榜。

小紅書被鍘後，也有大陸網友不留情面指出，「小紅書雖然也該查，但是！最該好好查的，帶節奏炒作的就是WB（微博）」，「支持嚴查新浪微博」，「最應該管的難道不是微博和豆瓣？」，「抖音、豆瓣，還有微博，全都約談好嗎？造謠多的了。」

大陸網信部門11日通報，小紅書近日因在熱搜榜單，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，遭控破壞網路生態，而被網信部門約談、責令限期改正、警告，並從嚴處理責任人。（圖／取自界面新聞）
大陸網信部門11日通報，小紅書近日因在熱搜榜單，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，遭控破壞網路生態，而被網信部門約談、責令限期改正、警告，並從嚴處理責任人。（圖／取自界面新聞）

小紅書 趙露思

相關新聞

歷經30小時受困驚魂！黑龍江煤礦場發生礦震6人全獲救

大陸黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦10日凌晨發生礦震，據央視新聞報導，經過近30小時救援，直到11日上午7時許，6名被困人員...

陸香飄飄奶茶珍珠保質期內發霉變綠 品牌方：有待核查判斷具體原因

有中國大陸消費者反映，近日飲用香飄飄「原葉現泡」奶茶時，發現附贈的黑糖珍珠在保存期限內發霉。香飄飄客服表示，需核查產品後才能判斷發霉原因。

陸46歲百萬農村網紅腦出血過世 最後影片幫女兒準備開學用品

中國大陸江西網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」時常跟網友分享農村生活，粉絲超過300萬，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。近日她因白血病引發腦出血，經過搶救後，仍不治身亡，享年46歲。

校方不作為？過動兒不受控 中國武漢53人班級僅6人到校

新學期開學，武漢一間小學某班級出現全班53名學生只有6人到校上課的情況，原因是因為班上有一名患有多動症的學生（過動兒）；...

「留學香港」宿舍難求 專家倡商廈重建或提供合理租屋

港府近年積極推廣「留學香港」品牌，致力打造國際教育樞紐，去年施政報告提出推出先導計畫，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和...

曾上街、寫六四戲…港劇作家莊梅岩臉書發文砲轟被封殺

香港著名劇作家莊梅岩近日在其臉書三度發長文，砲轟近年被香港演藝學院及政府機構封殺的多宗事件，包括被阻在其編劇的音樂劇演出...

