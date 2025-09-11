因趙露思惹禍？熱搜榜炒作明星動態 小紅書遭陸網信部門約談

大陸網信部門執法利劍出鞘，斬向素有「大陸版IG」之稱的小紅書。

據官方通報，小紅書近日因在熱搜榜單，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條，遭控破壞網路生態，而被網信部門約談、責令限期改正、警告，並從嚴處理責任人。消息一出引發熱議，有網友認為，官方把矛頭指向大陸女星趙露思。

據大陸網信辦旗下「網信中國」微信公眾號11日發布，近日，小紅書平台未落實訊息內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節，頻繁呈現多條炒作明星個人動態和瑣事類詞條等不良訊息內容，破壞網路生態。

通報稱，針對上述問題，大陸國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡信息內容生態治理規定》等有關規定，對小紅書平台採取約談、責令限期改正、警告、從嚴處理責任人等處置處罰措施。

大陸網信部門開鍘小紅書消息一出引發網友熱議。儘管通報未具體指出是哪位明星的個人動態和瑣事被認定為炒作內容、不良訊息，但有網友認為，明顯是在點名近期註銷擁有3,000萬粉絲微博帳號，進駐小紅書且頻繁開直播的大陸女星趙露思。

小紅書8月初曾發文，慶祝趙露思成為平台首位粉絲量破2,000萬的「重量級創作者」，同時打破多個紀錄，榮登明星直播榜首，4場直播累計3,500萬以上圍觀，直播累計帳號漲粉近200萬等。

大陸知名自媒體「三表龍門陣」曾發文指，「最後一次嚴正警告小紅書：如果你們一意孤行繼續全站push趙露思的內容，我將立刻卸載（移除）」，「小紅書最起碼連續3天向我彈出窗口推送趙露思的內容」，「這是有移動互聯網以來最悍然、最粗暴、最占用公共資源的一次打擾用戶的行為。」

趙露思近期跟經紀公司因解約糾紛鬧翻，動態屢次登上大陸媒體版面、社群平台熱搜榜。