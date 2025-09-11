河南多地暴雨 鄭州要求市民非必要不外出

中國河南省從昨天至今多地出現暴雨及大暴雨。許昌市單日雨量破紀錄，今天公告要求中心城區立即停工、停業、停運、停課。省會鄭州則是在昨天深夜發布，要求民眾非必要不外出。

綜合央視新聞等媒體報導，河南省氣象台監測顯示，10日8時至11日8時，河南焦作、三門峽、平頂山、許昌、漯河、周口、南陽、駐馬店等地部分縣（市、區）出現暴雨，許昌、周口、漯河、南陽等地部分縣（市、區）出現大暴雨。

許昌累計雨量達163.8毫米，打破當地9月單日降水量紀錄。同時，今天凌晨2時至早上7時間，連續5小時出現了單小時降水量超20毫米的短時強降雨。目前，河南全省超過60個氣象預警生效中，河南一帶的降水整體東移，強降雨仍將持續。

許昌市防汛抗旱指揮部11日早晨發布公告，要求中心城區立即停工、停業、停運、停課，當地現已啟動防汛應急二級響應。

另根據微信公眾號「鄭州發布」，鄭州當局已在10日下午4時發布主城區城市內澇氣象風險預警，並要求市民非必要不外出，全市所有非寄宿制中小學和幼兒園11日停課一天。暴雨期間有室外作業的工地、深基坑工地、隧道頂管施工停工。

氣象預報顯示，11日鄭州市有暴雨、大暴雨，主要強降水時段在11日11時至12日2時。

2021年7月，河南多地特大暴雨成災，造成死亡及失蹤398人，其中鄭州市就有380人，包括地鐵內淹水致死14人。