快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

河南多地暴雨 鄭州要求市民非必要不外出

中央社／ 台北11日電

中國河南省從昨天至今多地出現暴雨及大暴雨。許昌市單日雨量破紀錄，今天公告要求中心城區立即停工、停業、停運、停課。省會鄭州則是在昨天深夜發布，要求民眾非必要不外出。

綜合央視新聞等媒體報導，河南省氣象台監測顯示，10日8時至11日8時，河南焦作、三門峽、平頂山、許昌、漯河、周口、南陽、駐馬店等地部分縣（市、區）出現暴雨，許昌、周口、漯河、南陽等地部分縣（市、區）出現大暴雨。

許昌累計雨量達163.8毫米，打破當地9月單日降水量紀錄。同時，今天凌晨2時至早上7時間，連續5小時出現了單小時降水量超20毫米的短時強降雨。目前，河南全省超過60個氣象預警生效中，河南一帶的降水整體東移，強降雨仍將持續。

許昌市防汛抗旱指揮部11日早晨發布公告，要求中心城區立即停工、停業、停運、停課，當地現已啟動防汛應急二級響應。

另根據微信公眾號「鄭州發布」，鄭州當局已在10日下午4時發布主城區城市內澇氣象風險預警，並要求市民非必要不外出，全市所有非寄宿制中小學和幼兒園11日停課一天。暴雨期間有室外作業的工地、深基坑工地、隧道頂管施工停工。

氣象預報顯示，11日鄭州市有暴雨、大暴雨，主要強降水時段在11日11時至12日2時。

2021年7月，河南多地特大暴雨成災，造成死亡及失蹤398人，其中鄭州市就有380人，包括地鐵內淹水致死14人。

暴雨 鄭州 停課

延伸閱讀

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

大雷雨狂炸高雲嘉 2山區暴雨「國家級警報響」

「加班到飛起」鄭州富士康iPhone 17產線近全滿 20萬人兩班制趕工

對流雲系出現近似滯留 北市預警山區暴雨：雙溪發布災防告警

相關新聞

歷經30小時受困驚魂！黑龍江煤礦場發生礦震6人全獲救

大陸黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦10日凌晨發生礦震，據央視新聞報導，經過近30小時救援，直到11日上午7時許，6名被困人員...

陸香飄飄奶茶珍珠保質期內發霉變綠 品牌方：有待核查判斷具體原因

有中國大陸消費者反映，近日飲用香飄飄「原葉現泡」奶茶時，發現附贈的黑糖珍珠在保存期限內發霉。香飄飄客服表示，需核查產品後才能判斷發霉原因。

陸46歲百萬農村網紅腦出血過世 最後影片幫女兒準備開學用品

中國大陸江西網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」時常跟網友分享農村生活，粉絲超過300萬，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。近日她因白血病引發腦出血，經過搶救後，仍不治身亡，享年46歲。

深圳知名廣場打7折、30億起拍 只有一人報名仍流標

港人北上熱點深圳皇庭廣場受母公司皇庭國際虧損拖累，9日上午在廣東省深圳市中級人民法院京東網司法拍賣平台首次公開拍賣。本次...

校方不作為？過動兒不受控 中國武漢53人班級僅6人到校

新學期開學，武漢一間小學某班級出現全班53名學生只有6人到校上課的情況，原因是因為班上有一名患有多動症的學生（過動兒）；...

武大性騷案／敗訴女學生論文下架又上架 知網兒戲？

武漢大學楊姓女學生2023年控訴肖姓男學生在學校圖書館對她「隔褲摩擦生殖器」，性騷案一審敗訴後，楊女仍揚言舉報到底，隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。