快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

歷經30小時受困驚魂！黑龍江煤礦場發生礦震6人全獲救

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
央視11日上午報導，經過近30小時全力救援，上午7時17分，6名被困在黑龍江鶴崗富力煤礦的人員安全獲救。（圖／截自央視新聞客戶端）
央視11日上午報導，經過近30小時全力救援，上午7時17分，6名被困在黑龍江鶴崗富力煤礦的人員安全獲救。（圖／截自央視新聞客戶端）

大陸黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦10日凌晨發生礦震，據央視新聞報導，經過近30小時救援，直到11日上午7時許，6名被困人員安全獲救，救援工作宣告結束。不過，該公司8月曾3度因違反「安全生產法」遭開罰，目前官方尚未通報礦震發生原因是否涉及人為疏失。

央視10日下午報導，富力煤礦9月10日1時44分發生礦震，井下部分巷道破壞，當時有2人已成功獲救被送醫救治，無生命危險，尚有6人被困。

央視11日上午報導，據黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦礦震現場救援指揮部消息，經過近30小時全力救援，9月11日7時17分，6名被困人員安全獲救。救援工作結束。

不過，官方尚未通報礦震發生原因。陸媒極目新聞10日指出，從天眼查發現，黑龍江鶴崗礦業有限責任公司，曾於今年8月時，3次被鶴崗市煤炭生產安全管理局，依照違反《安全生產法》處罰，罰款總金額高達人民幣72,000元(約新台幣30.6萬元)。

經查法規，該公司被處罰的事由包含，生產經營單位未採取措施消除事故隱患；安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準等。

該公司是鶴崗區域最大的工業企業，目前，該礦區開採範圍156平方公里，資源儲量17.1億噸。公司現有8個生產礦井、3座選煤廠、2座電廠、6座礦井水淨化廠。

央視 黑龍江

延伸閱讀

黑龍江1處煤礦發生礦震 已救2人、目前6人被困

迷糊老闆拉下書局鐵捲門外出送貨 母女驚魂受困近半小時報警求救

中元普渡驚魂！外送員遭撞飛嚇壞住戶 肇事6旬翁：不知為何撞上

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

相關新聞

歷經30小時受困驚魂！黑龍江煤礦場發生礦震6人全獲救

大陸黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦10日凌晨發生礦震，據央視新聞報導，經過近30小時救援，直到11日上午7時許，6名被困人員...

陸香飄飄奶茶珍珠保質期內發霉變綠 品牌方：有待核查判斷具體原因

有中國大陸消費者反映，近日飲用香飄飄「原葉現泡」奶茶時，發現附贈的黑糖珍珠在保存期限內發霉。香飄飄客服表示，需核查產品後才能判斷發霉原因。

陸46歲百萬農村網紅腦出血過世 最後影片幫女兒準備開學用品

中國大陸江西網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」時常跟網友分享農村生活，粉絲超過300萬，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。近日她因白血病引發腦出血，經過搶救後，仍不治身亡，享年46歲。

中國漫記／中俄攜手北極航道開發 美戒慎三方角力悄升級

北極暖化，釋放全球潛力！中俄攜手開發「冰上絲綢之路」，以北極航道實現貿易新通道，打造能源與基建合作典範。投入科研計畫及建設的同時，中美俄北極戰略博弈悄然升級。資深記者黃國樑帶您看這場冷海熱戰，究竟鹿死誰手？

世界華文傳媒論壇 雲南昆明登場

第十二屆世界華文傳媒論壇9月7日在雲南昆明舉行。論壇回望歷史，重溫華文媒體在抗戰時期以筆為戈的擔當；也立足當下，聚焦華媒...

「無語哥」落地北京逛故宮、潘家園 買扇子寫「你好中國」

義大利網紅「無語哥」（本名Khaby Lame）日前抵達北京，開始中國之旅，吸引大量中國粉絲關注，而曾無償向中國捐贈二戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。