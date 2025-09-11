歷經30小時受困驚魂！黑龍江煤礦場發生礦震6人全獲救

大陸黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦10日凌晨發生礦震，據央視新聞報導，經過近30小時救援，直到11日上午7時許，6名被困人員安全獲救，救援工作宣告結束。不過，該公司8月曾3度因違反「安全生產法」遭開罰，目前官方尚未通報礦震發生原因是否涉及人為疏失。

央視10日下午報導，富力煤礦9月10日1時44分發生礦震，井下部分巷道破壞，當時有2人已成功獲救被送醫救治，無生命危險，尚有6人被困。

央視11日上午報導，據黑龍江鶴崗礦業公司富力煤礦礦震現場救援指揮部消息，經過近30小時全力救援，9月11日7時17分，6名被困人員安全獲救。救援工作結束。

不過，官方尚未通報礦震發生原因。陸媒極目新聞10日指出，從天眼查發現，黑龍江鶴崗礦業有限責任公司，曾於今年8月時，3次被鶴崗市煤炭生產安全管理局，依照違反《安全生產法》處罰，罰款總金額高達人民幣72,000元(約新台幣30.6萬元)。

經查法規，該公司被處罰的事由包含，生產經營單位未採取措施消除事故隱患；安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業標準等。

該公司是鶴崗區域最大的工業企業，目前，該礦區開採範圍156平方公里，資源儲量17.1億噸。公司現有8個生產礦井、3座選煤廠、2座電廠、6座礦井水淨化廠。