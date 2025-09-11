陸46歲百萬農村網紅腦出血過世 最後影片幫女兒準備開學用品
中國大陸江西網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」時常跟網友分享農村生活，粉絲超過300萬，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。近日她因白血病引發腦出血，經過搶救後，仍不治身亡，享年46歲。
陳曉蘭的丈夫稱，妻子在確診急性白血病前，天天發燒，但放心不下田裡的狀況，才一直拖著沒去大醫院檢查。他更表示，妻子其實身體健康一度有好轉過，在某段回診影片中，陳曉蘭還開心跟丈夫合拍，當時陳曉蘭還在幫要開學的女兒，準備相關文具用品，無奈8月23日病情復發，夫妻兩人天人永隔。
據了解，陳曉蘭的影片中，時常展現農耕勞動、家務料理，被粉絲稱為「農村女強人」，爆紅後，多次捐款支持鄉村建設。不過，為支付醫療費，丈夫賣房借款，原改善的生活，又陷入了困頓。陳曉蘭的丈夫發布的訃文，引發網友集體悼念，也有網民擔憂陳曉蘭的丈夫和兩個女兒和一個女兒，希望他們一家能盡快振作。
延伸閱讀：
台網紅若盈「餵狗飲酒」被鬧爆虐待動物 捲歌后三角戀風波引轟動
美女教師竟是抖音網紅 穿緊身裙校園拍火辣片捱轟 家長卻大讚？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言