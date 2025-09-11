陸46歲百萬農村網紅腦出血過世 最後影片幫女兒準備開學用品

中國大陸江西網紅「農村細妹（本名陳曉蘭）」時常跟網友分享農村生活，粉絲超過300萬，帳號觀看次數超過5000萬次。陳曉蘭的丈夫表示，妻子在2024年7月底確診急性淋巴性白血病，並在2025年年初進行了骨髓移植，但在出院一個月後，病情復發。近日她因白血病引發腦出血，經過搶救後，仍不治身亡，享年46歲。

陳曉蘭的丈夫稱，妻子在確診急性白血病前，天天發燒，但放心不下田裡的狀況，才一直拖著沒去大醫院檢查。他更表示，妻子其實身體健康一度有好轉過，在某段回診影片中，陳曉蘭還開心跟丈夫合拍，當時陳曉蘭還在幫要開學的女兒，準備相關文具用品，無奈8月23日病情復發，夫妻兩人天人永隔。

據了解，陳曉蘭的影片中，時常展現農耕勞動、家務料理，被粉絲稱為「農村女強人」，爆紅後，多次捐款支持鄉村建設。不過，為支付醫療費，丈夫賣房借款，原改善的生活，又陷入了困頓。陳曉蘭的丈夫發布的訃文，引發網友集體悼念，也有網民擔憂陳曉蘭的丈夫和兩個女兒和一個女兒，希望他們一家能盡快振作。

文章授權轉載自《香港01》